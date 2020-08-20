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吵架冷戰必看！外國愛情網站教你「7個訊息」打破僵局

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▲▼外國愛情網站教你「7個訊息」和好如初 。（圖／Unsplash）

▲有時說不出口的話，可以藉由手機訊息拉近彼此距離。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

情侶吵架冷戰想打破僵局怎麼辦？相信大家都有這種經驗，經過冷靜之後，還是非他不可，想要和好如初，外國愛情網站《Great Love》教導大家7句手機訊息，讓你不用開口也能修復關係。

1.傳送「窺探、偷看」的貼圖

冷戰都想等對方先開口，如果拉不下臉來，又想得知對方的心意，這時傳送一張「偷看」的可愛貼圖，意味著「你在幹嘛」，和對方釋出善意，幫助緩和彼此關係。

▲▼外國愛情網站教你「7個訊息」和好如初 。（圖／Unsplash）

2.「冷靜之後，我發現我也有錯。」

兩人之間會爭執吵架，錯誤絕不會是一個人的問題，若是吵架總有一方先示弱，這段關係會容易失衡，因此若真的錯了，就主動認錯也不是壞事。

3.「我不太會表達情緒，真的很對不起。」

吵架最怕的就是不經思考說出傷人的話，當下的情緒沒處理好，讓兩人關係越吵越糟，有時候真誠的道歉是最直接的方法。

▲▼外國愛情網站教你「7個訊息」和好如初 。（圖／Unsplash）

4.「突然好想見你。」

「好想見你」這句話是溫柔的殺手鐧，吵架氣消後又想很想念對方，那麼就直說吧！直接表達你對他的思念。

5.「我們和好啦。」

吵架最怕就是想要分清楚誰對誰錯，既然都想和好了，如果再追究會有反效果，簡簡單單五個字就能平復彼此情緒，先和好再處理兩人間的問題。

▲▼外國愛情網站教你「7個訊息」和好如初 。（圖／Unsplash）

6.「吵到好餓，我們先去吃點東西好嗎？」

有時候兩人的不快，一頓美食就可以解決，幫助放下吵架怒氣，出去走一走來轉移情緒，讓兩人緊張關係能得到緩和。

7.「我好愛你。」

不論怎麼吵，心裡依然有著對方，只要有愛有什麼事情不能解決，吵架本來就是磨合的一種方式，吵著吵著就能找到兩人的平衡點，就勇敢表達我愛你，絕對是最有力的一句話。

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關鍵字：

吵架, 修復, 情侶, 戀愛, 訊息, 和好
fashion.net

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