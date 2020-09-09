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夏天尾又適合入秋的太陽眼鏡推薦！孫芸芸戴白色膠框氣勢爆棚

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▲CELINE2020墨鏡系列 。（圖／CELINE公關提供）

▲孫芸芸戴上CELINE BLACK FRAME 12純白色膠框墨鏡，NT$12,400元。（圖／品牌提供，以下同）

實習記者蕭亭瑀 / 台北報導

夏天有沒有納入新墨鏡讓眼睛避避暑？其實不管是豔陽高照的夏天還是要到來的早秋，都有非常強的紫外線，這個時候有一副有型又能遮陽的太陽眼鏡就再好不過了！在保護眼睛的同時，順便提升氣場、吸引目光，這篇精選了幾款墨鏡，從簡約風到酷炫的都有，跟著明星一起選款準沒錯。

今年最常在名人臉上看到的墨鏡牌子非CELINE莫屬，來自HEDI SLIMANE操刀的CELINE 2020墨鏡系列可以說是最能展現姿態的太陽眼鏡了，獨特的線條設計與精準的透明度處理手法，讓CELINE今年的墨鏡更加值得入手，孫芸芸、陳庭妮都搶戴一波。

▲CELINE2020墨鏡系列。（圖／CELINE公關提供）

▲CELINE2020墨鏡系列。（圖／CELINE公關提供）

▲男女都適用的CELINE 2020墨鏡系列。

▲CELINE2020墨鏡系列。（圖／CELINE公關提供）
▲細長有流線的線條，讓飛行員造型墨鏡邊框體現了CELINE的品牌特性。

CELINE最新墨鏡系列，靈感來自於70年代的METAL FRAME金屬框系列，可以看到不同形狀的墨鏡邊框都有著金色的元素，再搭配上各式各樣的鏡片色彩，讓此系列男女都能戴，CELINE使用輕薄材質打造透視感，上臉後不僅能修飾臉部線條，還能保有舒適度，也難怪會受到這麼多名媛藝人們的喜愛。

▲CELINE2020墨鏡系列 。（圖／CELINE公關提供）

▲陳庭妮在海邊選用了CELINE CATEYE 玳瑁色膠框墨鏡，NT$13,750。

▲CELINE2020墨鏡系列 。（圖／CELINE公關提供）

▲林映唯戴CELINE CATEYE 玳瑁色漸層膠框墨鏡，NT$12,100。

單品推薦：

▲CELINE2020墨鏡系列。（圖／CELINE公關提供）

▲CELINE OVERSIZED琥珀色大型太陽眼鏡，NT$13,750。

▲CELINE2020墨鏡系列。（圖／CELINE公關提供）

▲CELINE METAL FRAME 01金屬鏡框太陽眼鏡，NT$12,100。

能賦予墨鏡時髦靈魂的品牌，也絕對少不了GENTLE MONSTER。善於使用獨特大膽、造型鮮明的GENTLE MONSTER，新推出了五款NEW FLATBA系列墨鏡，讓原本就超級熱賣的系列又增添了許多新選項。

▲Gentle Monster 2020春夏系列全新NEW FLATBA墨鏡 。（圖／GENTLE MONSTER公關提供）

相較於CELINE 2020的墨鏡系列，GENTLE MONSTER NEW FLATBA系列的墨鏡以黑色襯托出框架的線條，凸顯logo以及邊框旁鑲嵌的點綴裝飾，每款都簡約卻不失氣場，讓鏡腳的細節更加豐富又特別。

單品推薦：

▲Gentle Monster 2020春夏系列全新NEW FLATBA墨鏡 。（圖／GENTLE MONSTER公關提供）

▲GENTLE MONSTER NEW FLATBA系列，戴起來帥氣，有種酷酷的風格，黑色絕對也是百搭不會出錯，NT$7950。

▲Gentle Monster 2020春夏系列全新NEW FLATBA墨鏡 。（圖／GENTLE MONSTER公關提供）

▲GENTLE MONSTER NEW FLATBA MY MA款，方圓鏡框能修飾臉型，NT$7950。

▲Gentle Monster 2020春夏系列全新NEW FLATBA墨鏡 。（圖／GENTLE MONSTER公關提供）

▲在鏡面兩端及鏡腳兩側，都鑲上了銀色圓點裝飾，簡約風的小心思讓人愛不釋手。

想利用墨鏡成為身上最吸引目光的配飾，還可以考慮購入這些造型前衛又炫的太陽眼鏡，絕對可以讓人過目不忘！只要有這幾款2020詢問度破錶的款式，一戴上絕對讓你成為全場焦點。

▲Ray-Ban。（圖／品牌提供）

▲Ray-Ban是很多人的首選品牌之一，八角形鏡框很有特色，NT$7,100。

▲Ray-Ban。（圖／品牌提供）

▲Ray-Ban飛行員框，鏡片顏色不同，就能展現不同效果，NT$9,450。

▲LOEWE墨鏡。（圖／品牌提供）

▲LOEWE在黑色鏡框上做了大膽有趣的變化，NT$10,950。

▲LOEWE墨鏡。（圖／品牌提供）

▲LOEWE墨鏡帶有硬派未來感，NT$12,200。

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關鍵字：

CELINE, Gentle Monster, Ray-Ban, LOEWE, 墨鏡, 太陽眼鏡, 孫芸芸, 陳庭妮, 林映唯
fashion.net

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