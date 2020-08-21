MOSCHINO超萌小熊香水下殺908元！最無害「撩男香」　喚醒他心中的野獸

記者李薇／台北報導

Baby身上的味道總是讓人聞到就融化，市面上也推出很多香水訴求相似效果，其中MOSCHINO熊芯未泯2女性淡香精，是帶有一點木質調的花果香，女孩一聞到秒被圈粉，約會外出噴，男友一秒就想撲上去，絕對是喚醒他心中野獸的神級香調。

▲MOSCHINO熊芯未泯2女性淡香精，30ml原價1,450元，特價908元、50ml原價2,100元，特價1,338元。點我購買。

MOSCHINO熊芯未泯2女性淡香精以超軟萌的小熊作為瓶身設計，搭配淡黃色的香水顏色，以及金色的MOSCHINO LOGO，看起來無害又精緻，擺在家中也是很有童趣的擺飾，非常適合可愛的女孩居家風格。

▲超可愛的小熊香水。（圖／翻攝cuboonze IG）



除了包裝非常惹人憐愛，香味更是一絕，帶有木質調的香果香氣，先是由柑橘和青蘋果香氣為特色打開前味，展現出明亮清新的氣息，中味結合牡丹、茉莉與清爽白醋栗飄出清新又繽紛的花果香，後味以麝香、檀香收尾，增添層次，賦予眾人充滿童心的柔軟觸感。

▲噴起來可是相當有溫柔的味道呢！（圖／macaronsanddaydreams IG）



購物平台「Her和她」推出MOSCHINO熊芯未泯2女性淡香精，總共分為30ml、50ml兩種尺寸，售價分別是908元（原價1450元）、1338元（原價2100元）， 以1ml來算的話，絕對是大瓶買起來比較划算，也可以噴比較久，當然是推薦首選囉！

▲MOSCHINO熊芯未泯2女性淡香精，30ml原價1,450元，特價908元、50ml原價2,100元，特價1,338元。點我購買。



除了MOSCHINO熊芯未泯2女性淡香精，購物網站「Her和她」正在舉辦「香水特賣會」，囊括各式精品香氛，自18日開跑至26日中午截止，眾多熱門香水4折起，包括：Dior、miu miu、Moschino、愛馬仕、Diptyque等等，加入會員還可獲得「50購物金」可立刻登入使用，到8月底為止全館消費滿6888再送2%購物金，趕緊買一波吧！