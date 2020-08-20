UNIQLO涼感口罩確定此時登台！年底前台北、桃園、高雄再展店

記者王則絲／台北報導

UNIQLO日前於日本推出AIRism涼感口罩瞬間引爆話題，台灣民眾也瘋狂敲碗，今日UNIQLO終於宣布備受期待的涼感口罩將於10月初正式登台販售！時間過得非常快，UNIQLO來台已滿10週年，目前共開設69間分店，今年年底前不僅要將「1號店」台北統一時代百貨重整Reopen，還將於高雄大魯閣草衙道、桃園八德開設新店鋪。

▲UNIQLO涼感口罩將於10月初正式登台販售。（圖／記者王則絲攝）



UNIQLO知名的AIRism涼感觸感材質，首度跨界運用在居家寢具上，「涼感床單」七月上市時造成一波搶購，而為滿足大眾更多需求，將於9月初新增雙人與雙人加大新尺寸，並首度增加被套單品提供全套的寢具搭配。

▲UNIQLO AIRism床單新增雙人與雙人加大新尺寸。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

深耕台灣十年，UNIQLO已充分洞察了解民眾，傾聽消費者的心聲，今後也將持續提供更在地化的服務。著眼於台灣夏季漫長、秋冬也偶爾炎熱的氣候，UNIQLO決定將經典的短袖T恤、AIRism系列、BRATOP系列⋯⋯等夏季熱銷商品延長販售時間，往後一整年都能買到！

▲往後一整年都能買到夏季的舒適單品服裝。（圖／品牌提供，以下同）



UNIQLO一直以來積極爭取的各式聯名計畫，以往僅於少數店舖販售，像是UNIQLO U系列，與INES DE LAFRESSANGE聯名系列，將從4加擴大到北中南45間門市販售，並結合線上線下，期望讓大家擁有高質感服裝能變得更容易。

最後，現代社會孩童們成長速度加快，一般童裝穿不下、成人服裝又顯過於成熟，因此UNIQLO將童裝系列新增至160公分新尺寸，讓暴風成長的孩子們也能有符合年齡的服裝可挑選。

而除了UNIQLO的涼感口罩，能成為疫情持續影響加上悶熱天氣的救星，ASICS近期也宣布推出一款專為跑者設計的「跑步口罩」（ASICS RUNNERS FACE COVER），可以防止飛沫傳播，提高口罩內順暢呼吸空間，機能快乾材質有效降低熱氣，舒適性高，台灣預計9月中旬上市，售價新台幣1,280元。

▲亞瑟士跑步口罩將於9月上旬上市，NT＄1,280。（圖／品牌提供）



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