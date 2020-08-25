說・流行／鬼才Jeremy Scott把小熊放鞋底！伴MOSCHINO 7年童心依舊

記者鮑璿安 ／台北報導

Jeremy Scott在2013年接手MOSCHINO創意總監之後，陸續為品牌帶來許多經典設計，像是大火至今的「小熊」，多年來被換上各種流行裝扮，只要單品中出現熊就熱賣不斷，延續這一理念，Jeremy Scott更突發奇想將小熊印在鞋底，「熊熊跑步運動鞋」橫空出世，怪美魅力意外戳中大家沉悶的心靈。

在 Instagram 查看這則貼文 Jeremy Scott（@itsjeremyscott）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 19 日 上午 4:51 張貼

▲Jeremy Scott 投入時尚界，只因為除了卡爾拉格斐 （Karl Lagerfeld）之外，這個世代沒有喜歡的設計師了 。（圖／翻攝自IG）

擅長將精品結合潮流的Jeremy Scott，大膽玩味讓MOSCHINO注入全新生命力，他會踏入時尚界只因一句話：「因為這個時代沒什麼我喜歡的設計師，所以決定自己當。」於是憑著一腔熱血，1995年僅20歲的Jeremy Scott隻身一人來到巴黎，連創作服飾用的材料都是廢棄破布，但阻礙不了對藝術的無限想法。

▲Jeremy Scott 擔任MOSCHINO創意總監後，隨即將泰迪熊搬上伸展台。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

自他2013年上任創意總監後，便將1988年創辦人Franco Moschino以泰迪熊為設計元素的系列當成靈感，破格讓小熊走上伸展台，2015年正式推出Ready To Bear系列，從此可愛與時尚接軌。在Jeremy Scott獨特的視角中，小熊可以是馬戲團一員、變成一塊奶油蛋糕，甚至是穿著帥氣皮衣等各種時尚造型，與其說是賣萌，不如說小熊的出現是為忙碌生活中注入了一絲喘息空間。

在 Instagram 查看這則貼文 Jeannie Hsieh 謝金燕官方IG（@jeanniehsieh___bbb）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 14 日 上午 3:03 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 JOLIN CAI 蔡依林（@jolin_cai）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 25 日 下午 11:24 張貼

不過MOSCHINO小熊大火或許還有另一個原因，因為泰迪熊蘊含了歐洲的夢幻習俗，大人習慣在幼兒出生之際送上小熊，就代表了陪伴孩子一生的美好祝福。這也難怪小熊能被放在任何單品上，就連鞋底也不放過，Jeremy Scott在2019春夏首次推出「熊熊跑步運動」大受歡迎，陸續推出炫彩螢光與閃耀金銀系列，銷量都十分成功。

▲MOSCHINO在今年打造 「熊熊泡泡氣墊跑步鞋」 ，8月25日於微風信義專櫃獨家開賣，NT$21,300。（圖／品牌提供）

於是莫名形成了定律，有了小熊加持就是夯品，品牌也在今年（2020）秋冬變奏打造了「熊熊泡泡氣墊跑步鞋」，記憶鞋墊以及果凍般Q彈的透明氣墊鞋跟，增添行走時的輕鬆感。整體鞋身採用4種不同的材質拼接充滿層次感，鞋帶、鞋底與內裡同色系配色，鞋標升級為辨識度更高的經典COUTURE標籤造型，將MOSCHINO 趣味完全體現，看來小熊熱潮只是剛剛開始。