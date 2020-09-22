秋意・濃／換季是美白抗老好時機！專家：分區進行　養出貴婦澎潤肌

▲秋季保養特別要注意幾個關鍵。（圖／unsplash）



記者李薇／台北報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳打理一切、散發魅力。

隨著天氣逐漸轉涼、日夜溫差大，熱度降低，肌膚減少了出油和出汗，比起夏季更加乾爽舒服，很多人的肌膚會轉好，粉刺痘痘也會趨緩，但換季像是肌膚的適應期，從夏天到冬天的過度，應該如何呵護呢？保養專家凱鈞給予保養的建議，可以透過這些方式，讓肌膚瞬間接軌，展現完美細緻的好膚質。

▲秋天必須注重換季保養。（圖／unsplash）



逐步更換保養品

比起秋冬轉春夏，夏轉秋相對來說是更加舒服的狀態，肌膚比較不容易敏感，反而因為少出油，降低粉刺、痘痘減出現頻率，凱鈞建議，夜間保養時可以加上一些比較滋養性的保養品，像是把凝凍就換成乳液、滋潤乳液更換成輕乳霜等，多多補水、補油，同時針對夏季的肌膚問題，比如日曬造成的長斑、鬆弛、美白、毛孔粗大等狀況，可以透過這段時間，補充回來，加強抗老、美白的保養。

▲溫差變大是主要關鍵。（圖／unsplash）



凱鈞提醒，因為中午氣溫還是高，所以很多人仍然會使用控油抗痘的產品，卻太夠力，過度控油，肌膚很可能會出現脫皮的狀況，敏弱的肌膚甚至會因為過度清潔，或是頻繁去角質，導致泛紅、過敏，所以建議在更換保養品的時候，先做局部的肌膚測試，觀察皮膚的狀況再進行劑型的調整，或是可以挑選同品牌、不同系列的保養品，從清爽慢慢更換成比較滋潤的款式，不要一次做太大的改變，就可以避免敏感的狀況出現。

▲保養也要循序漸進。（圖／unsplash）



分「部位」保養

一般雖然會統稱「臉部肌膚」，但根據每個人的狀況不同，每個部位仍然會有保養上的差異，像是有些人兩頰偏乾、T字較油，這時候分區保養就很重要，可以全臉使用完化妝水、精華液之後，使用比較輕質的乳液塗抹在乾燥區域，同時也可以避免過乾長痘的狀況出現。

▲保養最重要的關鍵就是防曬也不能少。（圖／unsplash）



在保養品的挑選上，凱鈞也建議可以挑選一些礦物噴霧，透過單純的能量提供，提升肌膚抵抗力，或是多醣、藻類的成分，安撫肌膚敏感狀態，像是膠原、玻尿酸更是秋冬保濕必備的成分，另外針對夏季造成的肌膚暗沉，也可以使用一些多酚、莓果或是傳明酸，比較溫和的美白成分，達到肌膚的抗氧化，或是抗老胜肽、A醇、小分子胺基酸，加強鎖水的成分。

持續做好防曬

最後，凱鈞也提醒，雖然天氣開始逐漸轉涼，體感溫度變舒服，但防曬仍然不能忽略，因為紫外線還是持續，所以白天的防曬仍然要做好，避免臉部曬黑、曬老。

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