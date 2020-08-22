擊退蘿蔔肌肉腿、胖腳踝！6步驟瘦出模特兒纖長細直「漫畫腿」

▲跟著模特兒的瘦身運動練，在家也能瘦出細直「漫畫腿」。（圖／翻攝IG @yubi_190）

編輯／Amanda 圖／翻攝小紅書@闫露予

有些女生明明就不胖，但因為蘿蔔腿、胖腳踝或是大腿前側肌肉突出，雙腿看起來就是很粗壯，還顯得腿更短，讓人欲哭無淚、覺得好委屈！羨慕那些細直纖長的「漫畫腿」嗎？《小紅書》上就有職業模特兒分享平時常做的瘦腿運動，6個步驟瘦腿＋拉伸都能做到，快從今天開始跟著做，養成勻稱纖直美腿不是夢。

1.大腿前側拉伸



首先一腿彎曲立於地面上，另一腿跪於地面，身體保持直挺，接著以膝蓋為支點，用手握住跪於地面的那側腿往上曲起靠近臀部，腳跟下壓，可以感覺到大腿前側有拉伸感就對了，維持30秒後換腿，左右各做3組。

2.大腿內側運動



先側臥於地面或瑜伽墊上，雙腿併攏伸直，將上方一側的腿往上抬起至90度，整個過程腿要維持繃直，向上提腿20次後換邊，左右各做2組。

3.小腿拉伸



先將雙腳打開略比肩寬，上半身向前彎曲、手掌撐地，身體彎曲呈拱形，雙腳要盡量深植，以腳掌踩地，伸展小腿肌肉，如果踩不到地的人，可以稍微屈膝，維持30秒；接著，左右腿交叉反覆做踮腳尖以加強拉伸小腿，也做30秒，以上兩個動作各做3組。

4.大腿外側運動



先平躺於地面或瑜伽墊上，雙腿併攏向上抬起至與地面垂直，雙腿打圈開合20次，沿著圓形軌跡交叉反覆，雙腿開合的角度要盡量大一點。

5.大腿外側拉伸



先將一側腿在身前彎曲盤起，另一側腿向後伸直貼地，接著上半身往前貼地，身體打直、盡量貼地，可以感受到大腿前側和臀部都有被拉伸的感覺，一邊保持30秒，左右各做3組。

6.臀腿拉伸



先平躺於地面上，雙腳併攏伸直，將一側小腿向身側往上彎曲，盡量貼近大腿、身軀，大腿前側會有拉伸感，保持30秒；接著讓小腿回到初始位置，再向上彎曲折疊，雙手抱膝在身前，可以感受到大腿後側和臀部都有伸展感，一樣維持30秒。兩個動作為一組，左右腿各做3組。

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