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秋意・濃／美甲換季首選！洗版IG的「水果糖」超可愛　花磚也能在指尖

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▲美甲。（圖／翻攝IG、Unsplash、Pexels）

▲秋天到了，指彩也要換季。（圖／Pexels、Unsplash）

記者李薇／綜合報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳打理一切、散發魅力。

美甲是很多人造型的一部分，雙手空空不但覺得不習慣，甚至會有點不時尚的感覺，盤點最近流行的指甲彩繪，像是複雜的花磚、透明糖果風還有晶石貓眼美甲，都非常受到歡迎，搭配短袖或是洋裝都很有個性，秋天到了，指甲當然也要跟著換季。

▲晶石貓眼,美甲,花磚,糖果風,指彩,指甲油。（圖／IG）

▲晶石貓眼是最近最紅的指彩風格。（圖／maniluce IG）

晶石貓眼美甲

最近最火紅的美甲材質絕對是晶石貓眼美甲，有點像是帶有閃粉的指甲油，但是更加閃爍、亮眼，裡面的閃粉因為太亮眼，看起來就像是鑽石切割的質感，而且密集度非常高，只是單擦就很好看，還可以搭配閃鑽或是簡單的彩繪，就很有華麗感，比起夏天的清新，閃耀的美甲更適合秋天。

▲晶石貓眼,美甲,花磚,糖果風,指彩,指甲油。（圖／IG）

▲美甲。（圖／翻攝IG nail_1112c）

▲短指甲超適合的糖果美甲。（圖／nail_1112c IG）

透明糖果美甲

帶有些許剔透感的甲彩風格，隨時看都覺得有意思，日本掀起水果糖風格的指甲彩繪，透過亮色的指彩搭配透明感的立體雕花，展現出像是水果糖的甜蜜可愛，非常適合短指甲的女孩，秋天可以選擇深紅、黃色、草綠或墨綠，既俏麗又符合季節。

▲晶石貓眼,美甲,花磚,糖果風,指彩,指甲油。（圖／IG）

▲秋冬必備的花磚美甲。（圖／moonlit_shoko IG）

花磚美甲

花磚風美甲已經流行一陣子，透過帶有一點波西米亞風格的線條，以鮮豔飽和的顏色彩繪，充滿異國風情，不能出國的此時，就用纖纖玉指想像出遊。花磚圖案，比起前面兩種更加有個性，不會太過柔美，卻又很有風格，搭配洋裝再適合不過，是一款短指甲、長指甲都很適合的花色。

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關鍵字：

晶石貓眼, 美甲, 花磚, 糖果風, 指彩, 指甲油, 秋意濃
fashion.net

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