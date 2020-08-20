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蔡依林姊姊逛12億珠寶展尋傳家寶　被建築線條收服

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▲Chaumet全新頂級珠寶Perspectives de Chaumet系列巡迴首站選在台灣。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶Chaumet上個月在巴黎線上發表的全新頂級珠寶Perspectives de Chaumet築藝萬象系列，選擇台灣作為巡迴首站，今起展出總值逾12億元的新品，蔡依林的姊姊蔡旻紋搶先鑑賞，對於建築線條設計的珠寶印象深刻，她表示：「我喜歡抽象藝術的東西，珠寶戴起來很有個性、有力量最吸引我，和我的個很像。」趁機逛展尋覓傳家寶。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲蔡旻紋欣賞Chaumet建築線條的的珠寶設計。（圖／Chaumet提供，以下同）

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）
▲名模李曉涵展示Mirage鑲嵌藍寶石與鑽石的可轉換式冠冕，約45,000,000元。

Chaumet築藝萬象系列從建築取靈感，結合經典的fil couteau刀鋒工藝等傳統工法，賦予收藏家耳目一新的感受，以猶如蕾絲般的Lacis系列為例，除了起伏線條迷人的全鑽冠冕吸睛，一套鑲嵌紅碧璽與白鑽的項鍊、手環與戒指，竟將顏色迷人的主石藏於鑽石網下，此大膽之舉展現品牌對美學的堅持，也挑戰藏家的接受度。而紅碧璽的確是近期珠寶展的熱門寶石，卡地亞日前在台舉辦的珠寶展，也端出鑲嵌3顆57.65克拉紅碧璽的LAKSMI項鍊。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲名模林葦茹佩戴Lacis冠冕，搭配鑲嵌紅碧璽與鑽石的Lacis成套作品。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）
▲Lacis 18K白金冠冕（左）約45,000,000元，鑲嵌紅碧璽的Lacis 18K白金手環約15,000,000元。

此次Chaumet珠寶展最高價之作，為垂墜1顆16.06克拉梨形切割哥倫比亞祖母綠的Skyline 18K金項鍊，K金左右邊緣各鑲嵌量身切割的祖母綠與鑽石，且用上鏤空、錘打技法讓金屬呈現不同圖騰；相同的天際線概念同時運用在多款戒指上，包括一款鑲嵌顏色D、淨度FL、Type IIa的7.34克拉鑽石的戒指，以及一只多K金面構成的可轉化式戒指。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲主石為16.06克拉哥倫比亞梨形祖母綠的Skyline18K金項鍊，約80,000,000元。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）
▲主石為8.70克拉黑蛋白石的Lux 18K白金戒（左）約8,000,000元，中央為珊瑚的Lux 18K白金戒指約6,000,000元。

蔡旻紋佩戴的作品則出自Labyrinthe系列，靈感源自希臘神話中的迷宮，大量運用幾何線條搭配祖母綠型切割主石，彰顯力與美；相較之下Lux戒指則以圓潤線條吸睛，模擬建築中眼洞窗、甚至是天空的型態，中央鑲嵌圓凸型的黑蛋白石或珊瑚，佩戴者俯視著戒指，美極了。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲鑲嵌3.70克拉祖母綠的Labyrinthe 18K白金戒（左）約6,000,000元，可轉換式Skyline 18K金戒約4,500,000元。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）
▲卡地亞8月中的珠寶展也端出鑲嵌3顆57.65克拉紅碧璽的LAKSMI項鍊，39,200,000元。
 

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關鍵字：

Chaumet, 蔡旻紋
fashion.net

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