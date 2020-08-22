女神還是村姑？孔曉振穿碎花洋裝展法式田園風美翻天　網友不領情

記者王則絲／台北報導

韓女星孔曉振可說是戲劇一線女演員，即使沒有戲在身的時候，依然是個代言、拍攝工作接不完的大忙人，近期為代言服裝品牌Thursday Island拍攝新系列畫報，田園度假風的造型引起網友兩極評價，有人認為：「歐膩怎麼穿都時髦」，也有人狠批：「像村姑」。

▲孔曉振為代言服裝品牌拍攝新畫報。（圖／翻攝自IG@thursdayisland_life，以下同）



雖然孔曉振在演藝圈已算是頗資深的前輩，在先前主演韓劇《山茶花開時》，以及近期參與的綜藝節目《一日三餐》、《我獨自生活》中，不乏許多極淡妝甚至是素顏的場景，都讓人不敢相信眼前的女人竟已年滿40歲，加上172公分的高挑身材，完全就是模特兒比例，最適合來擔任服裝模特兒。

這次為代言品牌Thursday Island拍攝新畫報，換上多款碎花洋裝、花卉、圖騰主題的田園風格服裝，並搭配靴款以中和甜美，展現擅長的中性風格，修長的體態還有一雙大長腿，在寬鬆服裝下依然藏不住，令人好生羨慕，看起來十分自然清新，同時也頗符合孔曉振私下的穿衣風格。粉絲們大多都認為，孔曉振是最適合駕馭這種南法風情服裝代言人，但是也有網友吐槽，覺得孔曉振總是有一股土味，尤其穿這樣時鄉村感更重，活像個「村姑」。

孔曉振不論是在節目上還是私底下，都經常以素顏示眾，且絲毫不在乎，皮膚保養得非常好之外，五官也不需多加修飾，但是好好化起妝來，真的美到不行！孔曉振自今年五月起接下了南韓化妝品牌AMUSE的代言人身份，官方釋出一系列形象照中，不只保留了孔曉振那股隨性自在的慵懶氣質，更利用淡雅卻精緻的妝容襯托女神光環。

▲孔曉振代言化妝品牌AMUSE。（圖／翻攝自IG@amuse）



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