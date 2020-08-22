fb ig video ETtoday search mobile

女神還是村姑？孔曉振穿碎花洋裝展法式田園風美翻天　網友不領情

>

記者王則絲／台北報導

韓女星孔曉振可說是戲劇一線女演員，即使沒有戲在身的時候，依然是個代言、拍攝工作接不完的大忙人，近期為代言服裝品牌Thursday Island拍攝新系列畫報，田園度假風的造型引起網友兩極評價，有人認為：「歐膩怎麼穿都時髦」，也有人狠批：「像村姑」。

▲孔曉振代言。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振為代言服裝品牌拍攝新畫報。（圖／翻攝自IG@thursdayisland_life，以下同）

雖然孔曉振在演藝圈已算是頗資深的前輩，在先前主演韓劇《山茶花開時》，以及近期參與的綜藝節目《一日三餐》、《我獨自生活》中，不乏許多極淡妝甚至是素顏的場景，都讓人不敢相信眼前的女人竟已年滿40歲，加上172公分的高挑身材，完全就是模特兒比例，最適合來擔任服裝模特兒。

▲孔曉振代言。（圖／翻攝自IG）

這次為代言品牌Thursday Island拍攝新畫報，換上多款碎花洋裝、花卉、圖騰主題的田園風格服裝，並搭配靴款以中和甜美，展現擅長的中性風格，修長的體態還有一雙大長腿，在寬鬆服裝下依然藏不住，令人好生羨慕，看起來十分自然清新，同時也頗符合孔曉振私下的穿衣風格。粉絲們大多都認為，孔曉振是最適合駕馭這種南法風情服裝代言人，但是也有網友吐槽，覺得孔曉振總是有一股土味，尤其穿這樣時鄉村感更重，活像個「村姑」。

▲孔曉振代言。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振代言。（圖／翻攝自IG）

孔曉振不論是在節目上還是私底下，都經常以素顏示眾，且絲毫不在乎，皮膚保養得非常好之外，五官也不需多加修飾，但是好好化起妝來，真的美到不行！孔曉振自今年五月起接下了南韓化妝品牌AMUSE的代言人身份，官方釋出一系列形象照中，不只保留了孔曉振那股隨性自在的慵懶氣質，更利用淡雅卻精緻的妝容襯托女神光環。

▲孔曉振代言。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振代言。（圖／翻攝自IG）

▲孔曉振代言化妝品牌AMUSE。（圖／翻攝自IG@amuse）

►曾之喬穿緊身小可愛曬「聊姐包」　耍寶還是耍性感？網：又看錯重點

►孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

孔曉振, 代言, Thursday Island, Amuse, 村姑
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗

粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

「飯糰餡料戒指」大升級！炸蝦天婦羅、鮪魚美乃滋擄獲吃貨女友 生日、情人節禮物首選「單字款項鍊」　四家客製化飾品，幫你傳遞愛情密語 吵架冷戰必看！外國愛情網站教你「7個訊息」打破僵局 韓妞票選最愛用的氣墊粉餅Top 5　連Blackpink Jennie、IU都在用 Dappei／小腿粗讓你不敢穿短褲？掌握裙長、材質四大關鍵　蘿蔔瞬間隱形 孫芸芸微風之夜不見人影！范少勳、張軒睿雙帥當店長帶逛，粉絲好心動 「平價版海洋拉娜」518元太便宜！理膚寶水萬用霜5種超狂用法，全身都能擦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面