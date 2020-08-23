瘋國旅一款萬寶龍背包搞定　搭旅行隨身包說走就走

▲萬寶龍夜航系列炫彩灰中型後背包，24,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年受新冠肺炎影響，必須捨下推大行李箱的出國計畫，改背輕行囊在國內出國旅遊，深受商務人士喜愛的萬寶龍（Montblanc）即主打輕旅行適合的後背包，旗下夜航系列睽違3年，推出全新炫彩灰色面料搭配黑色皮革飾邊的7款大、小皮件，方便輕鬆收納，伴旅人輕裝出遊。

▲萬寶龍夜航系列炫彩灰中型後背包24,800元，大型後背包26,300元。



▲萬寶龍夜航系列炫彩灰信封包，13,000元。

萬寶龍新色的夜航系列配件，風格年輕，當中大與中型後背包，因有多個貼心隔層，很適合國內旅遊使用，且配備與行李箱輕鬆結合的附加機制，旅行更優雅；同系列也推出旅行及盥洗等小型包款，最特別的旅行隨身包內有手機收納袋、信用卡與票卷隔層，並設置書寫工具收納環圈，讓旅人能隨時記下行程中的靈感。

▲萬寶龍夜航系列炫彩灰旅行隨身包，內有實用的夾層可供收納，16,700元。

同樣受商務人士青睞的Tumi，也有不少出差或國旅適用的後背包，男士主打Lances系列，包款L型開口設計取物更輕鬆，且配備減壓肩背帶，減輕旅途中的負擔；女性也有3天2夜旅行可背的Rivas印花後背包，上班日則可變身為電腦包，相當實用。

▲Tumi Lances男士海軍藍後背包（左）18,200元，Rivas女士印花後背包21,500元。

