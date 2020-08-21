史上第一款「生底妝」！GA裸粉持妝乳50%水精華超保濕　柔焦毛孔更提亮

▲Giorgio Armani以「生底妝」概念推出全新保濕持妝乳，可單用打造裸妝感也能提升持妝效果。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

近來生吐司正夯，不少人都跟上潮流吃過了，但你用過「生底妝」嗎？Giorgio Armani將於9月推出史上第一款「生底妝」—全新輕紗裸光保濕持妝乳，蘊含50%保濕水精華，質地輕盈滑順，能持久保濕，還有平滑柔焦毛孔、瑕疵和提亮膚色的潤色效果，單用就能打造出猶如天生好膚質的超自然裸妝感，更是能提升後續底妝服貼度、持妝力的持妝妝前乳。

▲Giorgio Armani 輕紗裸光保濕持妝乳，35ml，NT$1,650。 （圖／品牌提供）



Armani先生向來崇尚初始之美，不僅體現於高訂服製作，更常延伸至彩妝保養上。而全新「輕紗裸光保濕持妝乳」就以時裝起點「胚布」米灰色 (Greige)為靈感，揉合清新粉色，打造出清新優雅的「高訂裸粉」包裝，同時更用極致保濕的成分結合完美柔焦的妝感，為肌膚打造自然真實的水潤無瑕感。

▲左邊鼻翼毛孔、泛紅明顯，光是上全新裸粉持妝乳就能完美修飾。（圖／記者張毓容攝）



被稱為「裸粉持妝乳」的輕紗裸光保濕持妝乳打破底妝極限，蘊含「50%保濕水精華」，使肌膚保濕度大幅提升，讓後續底妝能更完美服貼、不卡粉；更結合「輕感精華油」與「礦物極細粉體」，打造出滑順輕盈質地，能自然柔焦毛孔、霧化修飾瑕疵，使肌膚看起來更細緻平滑，再搭配「紗光勻色科技」，利用光影折射能修飾膚色不均，同時提亮肌膚，打造猶如天生的自然裸感好膚質。

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▲官網即將搶先開賣全新「裸粉持妝乳」，且會加送迷你版GA紅管唇萃。 （圖／記者張毓容攝）



全新「輕紗裸光保濕持妝乳」將於8/26於Giorgio Armani官網搶先開賣，且凡於官網購買輕紗裸光保濕持妝乳一支，即可免費獲贈GA紅管「明星唇萃裸粉色#501迷你版」。

▲INTEGRATE 空氣飾底乳-棉花糖髮帶組，30g，NT$299。 （圖／品牌提供）



除了GA推出全新「裸粉持妝乳」，在美妝版擁有高人氣好評的INTEGRATE星綻光空氣飾底乳也將於9月推出限定「空氣飾底乳-棉花糖髮帶組」，且3款色選：亮顏薰衣草紫、光透檸檬黃、勻色薄荷綠都有。

只要購買「星綻光空氣飾底乳」就能獲得與飾底乳同色系的超可愛棉花糖髮帶，綿綿軟軟的觸感加上粉嫩色系，洗臉、上妝前戴上都能擁有好心情。

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