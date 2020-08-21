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補貨衝這波！人氣美妝推「七夕限定版」換上浪漫外衣

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▲▼美妝推「七夕限定版」換上浪漫外衣 。（圖／品牌提供）

▲怡麗絲爾經典人氣商品換上包裝且加大容量，刺激購買慾。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

七夕情人節倒數計時，許多美妝品牌為了慶祝七夕，皆推出限定包裝組合，展現滿滿的情意。資生堂怡麗絲爾集結明星商品彈潤保濕水、保濕乳推出加大版包裝，以象徵幸福的喜鵲和花束為靈感，搭配手繪剪影風插畫，描繪浪漫氛圍。

▲▼美妝推「七夕限定版」換上浪漫外衣 。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 怡麗絲爾 花映鵲影組，3800元。（怡麗絲爾 彈潤保濕水T2 300ml＋彈潤保濕乳T2 300ml)

傳說喜鵲原是天宮的仙鳥,於每年農曆七月初七,牛郎織女跨越銀河相會之日,就是拜喜鵲們搭成的「鵲橋」所賜,得以牽起幸福的橋樑。資生堂怡麗絲爾以此為靈感，將旗下明星產品加大容量且包裝成組合，穿上七夕浪漫外衣，助你打造由內到外澎到幸福的美肌。

▲▼美妝推「七夕限定版」換上浪漫外衣 。（圖／品牌提供）

▲Benefit 這細我的眉筆，玫瑰金，990元。

Benefit全球最暢銷的眉筆也推出七夕限量玫瑰金包裝，全球獨家在台販售，身為全球最細眉筆，筆頭直徑僅1.47mm，卻擁有比重量超過二十五倍的耐重力，輕鬆好握的筆身能穩定畫出流暢卻不斷的自然眉型。
每支眉筆包裝出廠前更需要通過X光嚴密檢查，以確保美貌是最高品質，就像你的愛情裡容不下一丁點瑕疵。

▲▼美妝推「七夕限定版」換上浪漫外衣 。（圖／品牌提供）

▲M‧A.C 絲柔粉霧唇膏-情人節限定版，850元。

M‧A‧C限量推出絲柔粉霧唇膏-情人節限定版，精選銷售NO.1絲柔粉霧唇膏中兩大人氣暢銷色#Devoted To Chili 辣椒暖磚以及#Mull It Over焦糖蜜桃，將高冷酷黑的流線子彈換上一身高質感的啞光磨砂外殼，抹在唇上那絲滑綿密霧而不乾的舒適感受，更是讓人一秒上癮。

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關鍵字：

七夕, 情人節, 限定, 美妝
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