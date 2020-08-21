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日韓女孩瘋「白泥沐浴法」　惱人暗沉、背痘、體味一次搞定

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▲▼日韓女孩瘋「白泥沐浴法」。（圖／翻攝自IG）

▲女生對於沐浴清潔這塊越來越重視。（圖／翻攝自IG/liucolii、aoi186）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

洗澡清潔是每天再平凡不過的事情，但今年夏季竟有品牌推出清潔、去角質、嫩白三合一的天然沐浴泥，抹在全身靜置10分鐘，以清潔泥膜概念，就能讓肌膚觸感、亮度更上一階。

▲▼日韓女孩瘋「白泥沐浴法」 。（圖／品牌提供）

Bomb Skin 濟州島熔岩泥救急白沐浴乳，260ml，680元。

白皙肌膚原來也可以洗出來，韓系品牌Bomb Skin推出能提亮膚色的天然沐浴泥，絲滑泥狀質地，蘊含98%韓國濟州島天然火山群熔岩結晶，含有弱鹼性的去角質微粒，分子細小易吸收，天然孔隙結構能幫助吸附肌膚多餘油脂、改善背痘困擾，同時溫和代謝老廢角質，柔嫩全身肌膚。

同時添加亮白功效顯著的豐富維生素C衍生物、維生素原B5調理配方，能有效改善膚色不均、黯沉、蠟黃，建議塗抹全身，靜置10分鐘後，以溫水洗淨，建議持續使用2至3週，亮白超有感。

▲▼日韓女孩瘋「白泥沐浴法」 。（圖／品牌提供）

▲DEOCO 白泥淨味沐浴乳，350ml，499元。

夏季汗水油脂交雜，擁擠車廂中總隱約聞到別人身上體味，日本樂敦製藥以熟齡女性需求為出發點，推出DEOCO白泥淨味沐浴乳，日本開賣即斷貨，是除了香水以外的新選擇。

據調查發現，八成女性表示年齡影響了自己身上的味道，體味的變化也間接影響了女性魅力度。日本樂敦製藥也針對女性身上氣味變化進行研究，發現年輕時身上的自然甜香味，但過了30歲後便大幅流失，隨著年齡增長，身上的會有加齡臭，一種說不上來的油膩味，用清水和一般沐浴乳難以洗去。白泥淨味沐浴乳添加清爽甜香，沐浴後能自然散發如少女身上蜜桃和椰子般的清香味道。

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