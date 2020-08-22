別讓肌膚洩年齡！夏季手足急救護理，「曬後3天」是關鍵

▲擁有漂亮乾淨的手足，在視覺印象大加分。（圖／翻攝品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

無論晴天、雨天或陰天，紫外線無所不在，特別是艷夏時期陽光猛烈，只要曝曬於陽光下，只要短短的5至10分鐘，即可能造成肌膚傷害受損，而手部與足部肌膚又尤其是身體保養最常被忽略的部位，美甲沙龍品牌OPI針對曬後的手足保養提出四大曬後急救保養步驟，讓你手足肌膚不失守。

▲OPI 古布阿蘇 深層保水噴霧，112ml，750元。

補水避免曬後乾紋

由於夏季陽光較強烈，受到紫外線及高溫環境的多重因素影響，臉部及身體肌膚容易因大量排汗而流失水分，會出現暫時性的肌膚乾荒、粗糙問題。因此，首要護理關鍵除了飲用大量喝水之外，同時選擇具有提高肌膚含水量之護理產品，幫助緩解肌膚乾燥狀態也是當務之急。

溫水浸浴穩定膚況

曬後的肌膚正值疲弱狀態，為避免過度刺激，在清潔時不宜淋浴過久，建議採用常溫水浸浴的方式，將手部、足部肌膚浸泡10-15分鐘，同時搭配具有舒緩、放鬆肌膚功效的沐浴用品，能加強安撫穩定膚況，告別曬後不適

▲曬後常有膚色不均勻問題。

密集深度滋養

須把握曬後三天的黃金修復期，密集為肌膚進行深度保濕、滋潤，補充因日曬所流失的水份，降低光老化危機。

▲夏季足部保養尤其重要。

定期去除角質和敷膜

足部肌膚比起手部肌膚更常反覆磨擦和擠壓，促使硬皮倍速增生，因此當曬後肌膚趨於穩定時，建議針對足底、指緣等易產生硬皮以及厚繭之部位，每週定期進行去除老廢角質，接著選用含有高效滋養力的身體敷膜補給營養。

手足保養單品推薦►►

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

▲SABON 晶透夢境身體磨砂膏，320g(聯名限量) ，1,480元。

▲OPI 古布阿蘇保濕修護膜，236ml，1,300元。

▲歐舒丹 艷夏果漾馬鞭草去角質凍 ，150ml，1,280元。

▲Grown Alchemistㄒ舒緩護手霜，65ml ，880元。