千元入手精品香水！LANVIN「嫁給我」迷倒日妞　GUCCI低於6折必買

記者李薇／綜合報導

香水是精品的入門磚，品質無虞、價格合理，是真正的「送禮自用兩相宜」，購物網站「Her和她」正推出香水特賣，囊括多個一線精品品牌，甚至下殺到千元有找。除了香氣宜人，香水的瓶身也是很多人購買的重點，永遠創意無限的MOSCHINO有「穩潔」造型、LANVIN的Marry Me、MIU MIU的淡香精甜美可人，還有總是讓人生火的GUCCI，香水低於6折，趕緊開逛、開買吧！

GUCCI BLOOM 花悅蜜意濃郁淡香精 50ml

瑰和桂花的花香加入了晚香玉和使君子構成的主旋律，讓香水添了神秘感，前味是生薑、玫瑰，接著中味出現使君子、晚香玉、茉莉，後味以桂花、廣藿香、麝香作結，相當迷人，低於6折的價格，讓人忍不住出手。

▲GUCCI BLOOM 花悅蜜意濃郁淡香精 50ml，原價3,500元，特價2,088元。點我購買。

MIU MIU 春日花園淡香精 7.5ml

MIU MIU的甜美可愛眾人皆知，「春日花園淡香精」前調像是走入鈴蘭花園後，與空氣中沾有各式花香的朝露混合後的清新宜人香調，中調則以珍貴忍冬花萃取香調為主，後調則以獨家專屬木質香調Akigalawood畫下完美句點。7.5ml的包裝小巧精緻，很適合隨身攜帶。

▲MIU MIU 春日花園淡香精 7.5ml，原價700元，特價538元。點我購買。

COACH時尚經典女性淡香水 30ml

COACH淡香水下殺至一張小朋友就可以搞定，以梨、義大利柑橘精油、粉紅葡萄柚、荔枝，帶出明亮的前味，中調白阿爾巴玫瑰、Mahonial、保加利亞玫瑰精油、雙瓣茉莉展現出清新花香調，接著白雪松、麝香、檀香、橡樹苔讓整體香味餘韻悠長。

▲COACH 時尚經典女性淡香水，30ml，原價1550元、特價948元。點我購買。

LANVIN Marry me 嫁給我女性淡香精 50ml

這支在日本超級火紅的女性淡香精，有著清甜又優雅的幸福香氣，融合苦橙、白桃、小蒼蘭，還有花朵香調茉莉、木蘭花、玫瑰花瓣，輕質的琥珀、麝香、雪松，展現出結婚浪漫、繽紛的氣息，讓人聞過就會上癮的味道。

▲LANVIN Marry me 嫁給女性淡香精，50ml，原價2500元、特價988元。點我購買。

Elizabeth Arden 雅頓 綠茶淡香水 100ml

雅頓非常經典的綠茶淡香水，從推出就創下銷售佳績，清新自然隨時都能使用，運用葛縛子、大黃、檸檬、橙皮、佛手柑，展現出清新的前味，接著綠茶、薄荷、茉莉、康乃馨、茴香緩緩流入，是清爽的甜味氣息，同時又伴隨著樺樹苔、麝香、白琥珀，讓整體香調充滿豐富的層次。

▲Elizabeth Arden 雅頓 綠茶淡香水 100ml，原價1800元、特價488元。點我購買。

MOSCHINO 小清新女性淡香水 30ml

搞怪的女孩一定會喜歡MOSCHINO的設計，當初上市就引發討論度爆表的小清新女性淡香水，運用穩潔的外型作為設計，相當可愛活潑，迷人的前味由明亮的柑橘與佛手柑為主調，伊蘭伊蘭豐富了香氛層次，帶來異國情調。

▲MOSCHINO 小清新女性淡香水 30ml，原價1350元、特價748元。點我購買。

MOSCHINO 亮金金女性淡香精 30ml

清潔瓶身改以極致奢華的全金展現，香味的層次越發華麗、繽紛，透過亞洲黃橙、黃梨、甜桃展現出香甜多汁的前味，接著茉莉、黃天竺、黃金蝴蝶蘭展現出金色繽紛的香調，讓人覺得非常優雅，最後稀珍檀木、亞基戛納木、香草、麝香展現出沉穩的木質香氣。

▲MOSCHINO 亮金金女性淡香精 30ml，原價1950元、特價888元。點我購買。

購物網站「Her和她」的「香水特賣會」，囊括各式精品香氛，自18日開跑至26日中午截止，眾多熱門香水4折起，包括Dior、miu miu、Moschino、愛馬仕、Diptyque等等，加入會員還可獲得「50購物金」可立刻登入使用，到8月底為止全館消費滿6888再送2%購物金。