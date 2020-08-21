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出油快、掉髮還飄異味？「頭皮拖油瓶」惹的禍　關鍵1步驟改善

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▲▼出油飄異味？1步驟改善頭皮拖油瓶。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲洗髮時多1個關鍵步驟就能擺脫油頭、掉髮、飄異味等頭皮問題。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@2m_ariel）

記者張毓容／綜合報導

台灣的高溼悶熱氣候，加上現代人飲食習慣、作息不正常，還有壓力大、空氣汙染等因素，都會讓肌膚與頭皮越好發敏感、易受刺激進而油脂分泌不平衡。若是再加上使用不適合的洗髮精或不正確的洗髮方式，未正確代謝清潔的油脂就會累積，結合老廢角質、髒污，形成一種用一般洗髮精難以清除的「固態油脂」。

頭皮上的固態油脂從毛孔凹槽堆積至頭皮表層與髮根，就像是攀附髮根的「拖油瓶」一般，進而導致大大小小的頭皮問題。輕則導致出油快速、髮絲油膩扁塌、散發異味等，嚴重的話則會產生頭皮搔癢、頭皮痘痘、髮絲變細、不正常掉髮等狀況。

▲▼出油飄異味？1步驟改善頭皮拖油瓶。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲定期為頭皮深層清潔，去除囤積於頭皮毛孔的「固態油脂」。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）

這些問題就算天天洗頭也不一定能解決，關鍵是在清洗頭髮前，定期使用頭皮清潔專用的前導精油或清潔液，幫助頭皮深層淨化，帶走囤積於頭皮毛孔的「固態油脂」和髒污等，讓頭皮回到清爽潔淨狀態，不僅能延緩頭皮出油，也讓髮絲更蓬鬆。

▲▼出油飄異味？1步驟改善頭皮拖油瓶。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，NT$350；820ml，NT$950。

以有舒緩鎮靜肌膚效果的乾草作為主要成分，更添加植萃檸檬酸與甘醇酸，製成小分子液態，讓有效成分能瞬間浸潤頭皮，快速軟化角質，以溫和方式淨化代謝頑劣油脂，暢通頭皮毛孔，使髮根更輕盈蓬鬆。

▲▼出油飄異味？1步驟改善頭皮拖油瓶。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）
▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生深層潔淨髮精露，200ml，NT$2,900。

以數種植物萃取為基底，能夠溫和但高效清潔髮肌，恢復油水平衡，帶來清爽但不乾燥的舒適潔淨感。

▲▼出油飄異味？1步驟改善頭皮拖油瓶。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）
▲SABON 以色列綠玫瑰 死海鹽頭皮潔淨霜，300ml，NT$1,880。

針對頭皮清潔研發，有如髮肌的卸妝霜，運用死海礦鹽溫和去除多餘皮脂油污及老廢角質，且添加薄荷醇可鎮定頭皮，讓頭皮回歸放鬆、舒爽、輕盈的狀態。

▲▼出油飄異味？1步驟改善頭皮拖油瓶。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲RF荷那法蕊 紫苑草頭皮舒緩精油，50ml，NT$2,800。

紫苑草頭皮舒緩精油是RF荷那法蕊最經典熱銷的前導精油養護之一，今年推出升級版，瓶身前端新增按摩冰珠，能深入髮根去油解膩，救援失衡不適的頭皮肌膚。

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保養, 頭皮, 清潔, 洗髮, 洗頭, 養護, 掉髮, 出油, 油頭, 異味, 頭臭
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