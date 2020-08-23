1分鐘完成天使韓妝！買氣墊粉餅送唇筆　2760元→999元超划算

記者李薇／綜合報導

氣墊粉餅已經是很多人不可以缺少的化妝品，因為上妝快速又方便，補妝也很夠力，因此受到喜愛，自然美旗下、與韓國合作的PS美美妍系列，打造了超氣場霧絨光感氣墊粉餅，強調輕盈薄透又有遮瑕力，而且相當保溼，絕對是夏日必備。購物網站「Her和她」推出「PS美美妍無瑕韓妝超值組」，買超氣場霧絨光感氣墊粉餅，送嘟唇修修「法式紅唇」唇筆，原價2760元，特價999元，化出完美如天使般的韓妝輕鬆簡單。

▲韓國PS美美妍霧絨光感氣墊粉餅，贈送豐嫩顯色唇筆「法式紅唇」，原價2,760元，特價999元，點我購買。



PS美美妍超氣場霧絨光感氣墊粉餅，能呈現霧感的妝效，不怕油光滿面，讓肌膚乾爽又潤澤，非常適合多汗、多油的夏天，雖然是霧感，但添加CC水感配方，使用起來極致保濕，即使是乾性肌膚也可以輕鬆駕馭，而且遮瑕力超強，一塊就可以搞定全臉的小瑕疵，無論痘疤、黑眼圈、暗沉等問題，只要用它輕拍，立刻打造無瑕肌膚，彷彿上了濾鏡一般，一大早趕時間，拍完氣墊粉餅，一抹法式紅唇，1分鐘搞定底妝與唇妝，讓妳睡到最後一秒再起床都沒問題。

▲PS美美妍推出的超氣場霧絨光感氣墊粉餅，備受好評。

購買超氣場霧絨光感氣墊粉餅，贈送的嘟唇修修豐嫩顯色唇筆「法式紅唇」，是絕美的性感紅色調，塗抹出精神好氣色與完美女神氣場，帶有一點光澤感唇妝效果，同時添加保濕成分，上妝等同保養，相當方便。

由於嘟唇修修豐嫩顯色唇筆一點都不黏膩，因此可以當做頰彩使用，只要在雙頰輕點3筆，再使用手輕輕拍開，輕鬆就可以打造出自然紅暈，搭配氣墊粉餅一組直接就可以完成整個妝容，非常方便。

▲韓國PS美美妍霧絨光感氣墊粉餅，贈送豐嫩顯色唇筆「法式紅唇」，原價2,760元，特價999元，點我購買。



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