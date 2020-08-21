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網友敲碗減肥菜單！李佳穎自製「水果酵素飲」，天天喝狂甩6kg

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▲▼李佳穎自製酵素飲。（圖／翻攝自李佳穎IG）

學李佳穎把手搖飲換成健康水果酵素飲吧！（圖／翻攝自IG/junoohknow，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

李佳穎靠飲食加運動瘦身有成，近日又在IG上分享她運動後的自製水果酵素飲，引起廣大網友共鳴，更直言前陣子減肥成功就是這樣喝的，冰冰的很消暑，又能快速補充營養和擁有飽足感，趕快學起來！

▲▼李佳穎自製酵素飲。（圖／翻攝自李佳穎IG）

▲多吃奇異果好處多多。

水果酵素飲助體內環保

先以水果打底，加入奇異果，能幫助補充維他命C讓身體有活力，內含天然的奇異酵素與膳食纖維，有助消化道健康，另外也能丟些甜分高的水果，像是葡萄、芒果不限，接著倒入綜合蔬果發酵酵素和沛綠雅氣泡水，再加點冰塊就完成，喝起來酸酸甜甜，幻想自己喝的是檸檬冬瓜手搖飲。

她先前也曾分享過會把水果酵素飲當作早餐，起床時就喝一杯，喝完能感受精神變很好，以前吃澱粉為主的早餐時，比較容易有睏意。她認為體內環保很重要，如果飲食、作息不成常的人，更需要靠保健食品幫助體內新陳代謝。

▲▼李佳穎自製酵素飲。（圖／翻攝自李佳穎IG）

▲網路上訂購調控餐，幫助控制熱量。

多吃納豆、泡菜等發酵物

這次在兩個月成功減重6kg，飲食方面並不像以往控制嚴格，減肥過程中偶爾還是會吃鹽酥雞、大餐犒賞自己，主要是「選擇食物」，她分享她靠熱量調控餐和納豆瘦下來的，這幾個月一直在吃納豆、泡菜，即便飲食份量變少，排便也很順暢。

▲▼李佳穎自製酵素飲。（圖／翻攝自李佳穎IG）

培養運動興趣，最近愛上了滑水。

重訓改為無氧運動

除了飲食調配外，這次也將以往的重訓改成無氧運動，她發現吃胖後若是再繼續健身，整個人會變更壯，她先暫緩重訓，改作一些無氧運動，而且要做到非常喘的狀態。高強度無氧運動像是飛輪、跑步都能增加體內代謝率，幫助增肌減脂。

▲▼李佳穎自製酵素飲。（圖／翻攝自李佳穎IG）

▲運動流汗增加新陳代謝。

躺陶板浴逼自己爆汗

她更加碼分享懶人小撇步，就是去躺陶板浴逼自己流汗、加強代謝，這招很適合懶得運動、減重卡關的女孩，只要躺在溫熱的陶板上就能大爆汗，藉由排汗過程，身體累積的毒素也能一起排出，當體內代謝變好了，自然能反應在體態上。

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關鍵字：

李佳穎, 瘦身, 菜單, 自製飲料
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