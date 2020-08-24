fb ig video ETtoday search mobile

蘭蔻「小黑瓶」加大版超殺！5380元→3688元　躺著就能搶到

>

記者李薇／綜合報導

每次周年慶，許多女孩第一個衝的就是Lancome（蘭蔻）櫃上，為了買到划算的明星單商品「小黑瓶」超未來肌因賦活露，其實不需要出門，在家也可以買到超值的小黑瓶，而且是加大版100ml的款式，購物網站「Her和她」推出原價5,380元、特價3688元的超強優惠，絕對要多買幾組囤貨。

▲小黑瓶,超未來肌因賦活露,蘭蔻,保養,Her和她。（圖／IG）

▲蘭蔻「小黑瓶」超未來肌因賦活露，100ml，原價5,380元、特價3688元，點我購買

超未來肌因賦活露之所以會一直是經典不敗的保養品，最簡單的說法是「它真心好用」，一抹立刻有感，不但能夠抗老、淡化細紋，保濕程度也相當厲害，肌膚脫皮、不穩定，只要用一段時間，就會細嫩得像是水煮蛋一樣光滑，連毛孔都跟著細緻了很多。

▲小黑瓶,超未來肌因賦活露,蘭蔻,保養,Her和她。（圖／IG）

▲秀智也超喜歡小黑瓶。（圖／skuukzky IG）

超未來肌因賦活露所含的的專利修護成分，一滴就有3000萬益菌萃取，可以幫助肌膚表層的微生態平衡，讓肌膚可以持續穩定的恢復健康，避免外在刺激的傷害，增強防禦力。

▲小黑瓶,超未來肌因賦活露,蘭蔻,保養,Her和她。（圖／IG）

▲秀智靠小黑瓶養出美肌。（圖／skuukzky IG）

除了維持肌膚生態的平衡，最重要的是「使用感覺」，全新升級的成分不但更加好吸收，使用後會感受到肌膚光澤感的明顯提升，變得更加細緻，再也很少因為外在環境刺激，引發敏感或是泛紅、長痘等等的狀況。

▲小黑瓶,超未來肌因賦活露,蘭蔻,保養,Her和她。（圖／IG）

▲超未來肌因賦活露，原價5,380元、特價3688元，點我購買

購物平台「Her和她」推出LANCOME（蘭蔻）「小黑瓶」全新超未來肌因賦活露，原價5,380元、特價3,688元，而且完全不需要去實體賣場人擠人，線上就可以買到超殺優惠，絕對一定要Tag好友一起買爆！另外，加入會員還能獲得「50購物金」可立刻登入使用，到8月底為止全館消費滿6888再送2%購物金。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

小黑瓶, 超未來肌因賦活露, 蘭蔻, Lancome, Her和她, Her
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

「52輕斷食」可能比168斷食法更適合你　醫生實驗3個月瘦9公斤

「52輕斷食」可能比168斷食法更適合你　醫生實驗3個月瘦9公斤

鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌

鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌

奧斯塔羅12星座一周運勢0824-0830　天蠍受主管高度肯定、水瓶脫單有望

奧斯塔羅12星座一周運勢0824-0830　天蠍受主管高度肯定、水瓶脫單有望

日本網上瘋傳「飲料讀心術」　愛喝咖啡、茶、果汁都代表不同性格 會凋謝的花還敢送！鬱金香、玫瑰夜燈永遠夢幻 ㅤ擄獲女友就選它 1分鐘完成天使韓妝！買氣墊粉餅送唇筆　2760元→999元超划算 粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗 為何朋友留不住？小心「友情殺手」5件事　跟朋友伴侶要保持距離 第一次住男友家絕不能做的4個NG行為！打掃房間小心弄巧成拙 第一次買香水就上手　教你「5個原則」挑選不踩雷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面