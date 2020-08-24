蘭蔻「小黑瓶」加大版超殺！5380元→3688元　躺著就能搶到

記者李薇／綜合報導

每次周年慶，許多女孩第一個衝的就是Lancome（蘭蔻）櫃上，為了買到划算的明星單商品「小黑瓶」超未來肌因賦活露，其實不需要出門，在家也可以買到超值的小黑瓶，而且是加大版100ml的款式，購物網站「Her和她」推出原價5,380元、特價3688元的超強優惠，絕對要多買幾組囤貨。

▲蘭蔻「小黑瓶」超未來肌因賦活露，100ml，原價5,380元、特價3688元，點我購買。



超未來肌因賦活露之所以會一直是經典不敗的保養品，最簡單的說法是「它真心好用」，一抹立刻有感，不但能夠抗老、淡化細紋，保濕程度也相當厲害，肌膚脫皮、不穩定，只要用一段時間，就會細嫩得像是水煮蛋一樣光滑，連毛孔都跟著細緻了很多。

▲秀智也超喜歡小黑瓶。（圖／skuukzky IG）



超未來肌因賦活露所含的的專利修護成分，一滴就有3000萬益菌萃取，可以幫助肌膚表層的微生態平衡，讓肌膚可以持續穩定的恢復健康，避免外在刺激的傷害，增強防禦力。

▲秀智靠小黑瓶養出美肌。（圖／skuukzky IG）



除了維持肌膚生態的平衡，最重要的是「使用感覺」，全新升級的成分不但更加好吸收，使用後會感受到肌膚光澤感的明顯提升，變得更加細緻，再也很少因為外在環境刺激，引發敏感或是泛紅、長痘等等的狀況。

▲超未來肌因賦活露，原價5,380元、特價3688元，點我購買。



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