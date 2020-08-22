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想要一秒到美國？邪惡起司漢堡、爆汁牛排　道地美式餐廳TOP 10

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今年漢堡店好多啊！每一家都好有自己的特色，披薩、牛排更是誘人，快來看今年必吃店家有哪些？

TOP 10／德州鮮切牛排 TEXAS ROADHOUSE
台北市大安區

還不能出國？先來這裏感受美國道地德州風情啦！超鮮嫩牛排超大塊又好咬，現做的BBQ火烤風味多汁又香甜，搭配奶油玉米或厚切薯條相當有飽足感，且還未點餐錢就可以先享用帶殼花生以及甜味扎實麵包，只會恨透自己胃不夠大啊！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客前往美食道路上提供)

TOP 9／先吃肉 MEAT FIRST 漢堡
台中市北區

阿！嘶！這個起士瀑布誰受得了？招牌豬肉排漢堡只要兩百不到，使用新鮮豬絞肉現烤後上桌搭配番茄生菜與醬汁超Juicy，蓋上外皮烤得酥脆的全麥麵包健康滿點，想要吃起司醬只要加價79元就有，CP值超高！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客foodie_chiehs提供)

TOP 8／PAULIE’S PIZZA 波利斯美式窯烤披薩
台北市松山區

到慶城街走路去紐約，在韓國頗有人氣的紐約風格披薩落腳台北囉！店裝走美式復古工業路線，披薩傳承窯烤製法呈現薄片酥中帶勁的口感，口味方面可選擇雙拼口味，經典的牛肉丸加起司口味，和紐約至尊都很推薦點喔！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客張筱如提供)

TOP 7／EAT ENJOY 意享美式廚房
新北市新店區

在新店已開幕超過十年，默默地很有人氣，供應餐點從漢堡、燉飯、義大利麵與早午餐都有涵蓋，選擇多元之外還有軟殼蟹漢堡這類很有創意的菜色啊！店內還有龍蝦蛤蜊痛風義大利麵將一整隻龍蝦端上桌，雖然浮誇但很美味啊！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Jeremy以食為天提供)

TOP 6／CHOCOBEAR巧克熊環島餐車
台灣各地

開著一台藍色大餐車在台灣四處趴趴走的老闆，因為很喜歡巧克力，所以販賣著巧克力口味麵包的漢堡，漢堡使用牛或豬肉，當天現點現做，不少吃貨好不容易追到餐車都會大量購買，所以等待時間有時會稍長，詳細出現地點和份量都可以追蹤老闆的臉書喔！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客TammyChou提供)

TOP 5／喜劇收場 HAPPY ENDING
新竹市東區

今晚我想來點..漢堡搭配脫口秀！不管是一個人或是一群人，來這裡吃漢堡都不會感到孤單，老闆除了很會做漢堡之外，另有安排脫口秀陪著吃貨們一起哈哈大笑，多種口味漢堡加上福源花生醬香氣濃郁，一定讓你吃得開心！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客葉承宜提供)

TOP 4／GUMGUM BEER & WINGS 雞翅啤酒吧
台北市信義區

隱藏在信義區民宅巷弄的雞翅酒吧，粗獷工業風的玻璃屋瀰漫著放鬆悠閒的氣息，雞翅口味共有13種，甜鹹口味都有，且泰式、美式、美式、韓式還有台式鹹蛋黃金沙炸雞，超夠味超好啃，適合下班和朋友來此聚餐喝一杯！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客提供)

TOP 3／THE CHIPS
新北市板橋區

12盎司大牛堡哪裡找？！超大份量適合大胃吃貨來挑戰，超厚牛肉排加上多重洋蔥和醬汁調味風味十足，此外還有供應創意料理和精緻排餐，店內附設投影幕播放運動賽事，喜歡看比賽的朋友們不要錯過這家！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客SimonKuo提供)

TOP 2／BUTTERMILK
台北市中山區

美國阿嬤獨家炸雞配方底加啦！即便是雞胸肉也相當多汁的美式炸雞，單吃就已經很夠味，還可再加酸奶大蒜醬、辣醬還有超特別的西瓜，開胃菜有黃金蟹肉餅、燒烤大蘆筍都是很在地的美式家鄉味，空間寬敞帶有都會現代風，雖然價位稍微偏高，但還是可以一訪啊！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客娜要吃什麼提供)

TOP 1／EVERYWHERE BURGER CLUB漢堡俱樂部
台北市大安區

曾經到處流浪的漢堡餐車開實體店啦！大家不用再追著跑，菜單上的肉食漢堡有經典酸黃瓜混醬以及熱帶炸鳳梨莎莎，非常誘人，同時還有提供素食漢堡豆泥酥排與波特菇青醬口味，搭配麥根沙士奶昔完全美式爆棚，漢堡控必吃！

▲美式漢堡餐廳推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Fatty提供)

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 披薩, 炸雞, 牛排, 美式, 漢堡, 美式炸雞
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