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Krystal穿豹紋太辣！罕見深V大開秀事業線　氣場爆棚粉絲狂尖叫

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記者王則絲／台北報導

韓女星Krystal鄭秀晶與Jessica鄭秀妍是南韓演藝圈高顏值、高人氣的吸睛姐妹花，身為妹妹的Krystal一點也不輸給姐姐，憑藉著一張高級厭世臉蛋，不只在影視圈逐漸展露頭角，更是各大品牌的寵兒，近期擔任大陸雜誌《瑞麗》週年刊封面人物，駕馭起豹紋氣勢滿點，罕見展現超火辣深溝，讓粉絲們群起尖叫！

▲水晶登雜誌封面。（圖／翻攝自IG）

▲水晶登雜誌封面。（圖／翻攝自IG）

▲Krystal早先已於IG上發出預告照。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez，以下同）

Krystal不久前才傳出將於本月份離開待了10年的SM娛樂，未來有望改簽演員公司，話題不斷，不過在這節骨眼上Krystal工作也沒有停擺，近日釋出為大陸時尚雜誌拍攝的封面與內頁系列大片，一口氣換穿多套服裝，在許多深色造型中，Krystal這套身穿Saint Laurent豹紋襯衫特別搶眼，深V直直的開到胃，雖然沒有刻意強調集中，但是能隱隱約約的看見事業線條，難得的火辣尺度令粉絲們超興奮：「水晶太辣了！我心臟需要電擊。」、「我愛你。」、「唯一的女神。」

刊登於封面的黑白視覺造型，Krystal則是換上了Alexander McQueen的縮腰西裝與蕾絲迷你裙，一頭招牌浪漫長髮下透露出霸氣的表情，同樣罕見展現了胸前的好身材，又帥又性感令人招架不住。西裝造型還有另一套，是來自PRADA 2020秋冬的服裝，寬墊肩的翻領西裝，利用迷你小包腰帶繫在腰間，以凸顯纖瘦的腰線，下擺的流蘇設計則讓Krystal的美腿若隱若現。

此外，本次封面企劃亦有唯美的長洋裝造型，包括微透膚感的TOM FORD黑色洋裝，下襬側開衩剛好秀出白皙大腿，另一件MIU MIU 秋冬系列的皺摺感光澤洋裝搭配幾乎落地的長大衣，襯托出爆棚的女王氣場，腿部線條也更加拉長。

▲水晶登雜誌封面。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

鄭秀晶, Krystal, 水晶, 登封, 雜誌, 性感
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