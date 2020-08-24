fb ig video ETtoday search mobile

美食配風景去新北就有！高樓吃亞洲料理、海邊享受調酒　TOP10餐廳必訪

>

2020新北TOP10美食有快一半都能邊吃美食邊看美景，真是人生一大享受啊！快跟著看下去

TOP 10／錵饌 真·麵舖

花饌是由聖凱師新開的實體店面，湯底分為兩種：「紅燒番茄」和「大骨清燉」，可以單點也有套餐，麵條Ｑ彈、醬汁有味、份量十足。

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客c提供）

TOP 9／IKEA宜家家居瑞典餐廳

我來IKEA都來吃飯的，你呢？飲料、冷盤、主餐、炸物、麵包、甜點，種類非常多！而瑞典肉丸和炸雞翅被大家認為是必點！

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客小吃貨聆提供）

TOP 8／茗香園冰室

台北超人氣的茗香園開到新北啦！外焦內嫩的叉燒飯、滑嫩咕溜的滑蛋飯、招牌XO醬蘿蔔糕、酥脆高熱量的咖央，超多港式美食每樣都想吃！

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Patricia提供）

TOP 7／ASIA 49亞洲料理及酒廊

白天看市景，晚上看夜景，Asia 49位於新北最高大樓中的49樓，主推各式亞洲料理，環境美、氣氛佳，不管是慶生或是聚餐都適合！

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客戴比爾提供）

TOP 6／點點甜甜 TEN TEN DEN DEN

板橋巷弄裡的文青甜點店，主要販售戚風蛋糕、塔類、磅蛋糕，茶味濃厚的抹茶、酸V酸V的檸檬，是最熱門的品項！

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客MWSD提供）

TOP 5／MATTER CAFE

這裡最有名的就是舒芙蕾啦！澎鬆輕柔又入口即化的口感讓人喜歡，而且全天候都能吃到！其它餐點還有早午餐、三明治、義大利麵、燉飯。

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客黃埔小哥吃吃吃提供）

TOP 4／公雞咖啡 LE COQ

淺水灣超人氣海景咖啡廳，室內是復古雜貨風、室外可以觀看海景，提供輕食、炸物、沙拉、風味餐點、火鍋、各式飲料，其中調酒、水果茶最多人點，有特色又份量大！

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客吃貨姍提供）

TOP 3／阿柑姨芋圓

有60年的歷史的芋圓老店，芋圓、地瓜圓都是每日新鮮現做，人人必點的「招牌綜合芋圓冰」裡有芋圓、地瓜圓、綠豆圓、紅豆、綠豆、花豆，超豐富！

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Chi提供）

TOP 2／朝日夫婦

淡水很夯的日式刨冰店！使用新鮮水果和進口食材製作，這碗夏季限定的「淡水夕日」，手工熬製的火龍果鳳梨醬、芒果醬、煉乳淋在刨冰上，裡面還藏有芒果和白玉，不僅好拍也好吃啊！

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

TOP 1／阿爸の芋圓

阿爸の芋圓已經家喻戶曉不必多說，「招牌芋見泥蔗片冰」裡蔗冰、芋泥球、芋泥漿、芋圓、白玉湯圓、粉圓、小薏仁，充滿香氣與嚼勁，而且份量大！

▲新北美食。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客娜要吃什麼提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

MENU美食誌, , 刨冰, 新北, 美食, 早午餐, 港式, 甜點, 芋圓
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

「52輕斷食」可能比168斷食法更適合你　醫生實驗3個月瘦9公斤

「52輕斷食」可能比168斷食法更適合你　醫生實驗3個月瘦9公斤

鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌

鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌

為何朋友留不住？小心「友情殺手」5件事　跟朋友伴侶要保持距離

為何朋友留不住？小心「友情殺手」5件事　跟朋友伴侶要保持距離

奧斯塔羅12星座一周運勢0824-0830　天蠍受主管高度肯定、水瓶脫單有望 日本網上瘋傳「飲料讀心術」　愛喝咖啡、茶、果汁都代表不同性格 粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗 會凋謝的花還敢送！鬱金香、玫瑰夜燈永遠夢幻 ㅤ擄獲女友就選它 1分鐘完成天使韓妝！買氣墊粉餅送唇筆　2760元→999元超划算 第一次住男友家絕不能做的4個NG行為！打掃房間小心弄巧成拙 蘭蔻「小黑瓶」加大版超殺！5380元→3688元　躺著就能搶到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面