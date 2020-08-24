美食配風景去新北就有！高樓吃亞洲料理、海邊享受調酒　TOP10餐廳必訪

2020新北TOP10美食有快一半都能邊吃美食邊看美景，真是人生一大享受啊！快跟著看下去

TOP 10／錵饌 真·麵舖

花饌是由聖凱師新開的實體店面，湯底分為兩種：「紅燒番茄」和「大骨清燉」，可以單點也有套餐，麵條Ｑ彈、醬汁有味、份量十足。

▲（圖／美食客c提供）

TOP 9／IKEA宜家家居瑞典餐廳

我來IKEA都來吃飯的，你呢？飲料、冷盤、主餐、炸物、麵包、甜點，種類非常多！而瑞典肉丸和炸雞翅被大家認為是必點！

▲（圖／美食客小吃貨聆提供）

TOP 8／茗香園冰室

台北超人氣的茗香園開到新北啦！外焦內嫩的叉燒飯、滑嫩咕溜的滑蛋飯、招牌XO醬蘿蔔糕、酥脆高熱量的咖央，超多港式美食每樣都想吃！

▲（圖／美食客Patricia提供）

TOP 7／ASIA 49亞洲料理及酒廊

白天看市景，晚上看夜景，Asia 49位於新北最高大樓中的49樓，主推各式亞洲料理，環境美、氣氛佳，不管是慶生或是聚餐都適合！

▲（圖／美食客戴比爾提供）

TOP 6／點點甜甜 TEN TEN DEN DEN

板橋巷弄裡的文青甜點店，主要販售戚風蛋糕、塔類、磅蛋糕，茶味濃厚的抹茶、酸V酸V的檸檬，是最熱門的品項！

▲（圖／美食客MWSD提供）

TOP 5／MATTER CAFE

這裡最有名的就是舒芙蕾啦！澎鬆輕柔又入口即化的口感讓人喜歡，而且全天候都能吃到！其它餐點還有早午餐、三明治、義大利麵、燉飯。

▲（圖／美食客黃埔小哥吃吃吃提供）

TOP 4／公雞咖啡 LE COQ

淺水灣超人氣海景咖啡廳，室內是復古雜貨風、室外可以觀看海景，提供輕食、炸物、沙拉、風味餐點、火鍋、各式飲料，其中調酒、水果茶最多人點，有特色又份量大！

▲（圖／美食客吃貨姍提供）

TOP 3／阿柑姨芋圓

有60年的歷史的芋圓老店，芋圓、地瓜圓都是每日新鮮現做，人人必點的「招牌綜合芋圓冰」裡有芋圓、地瓜圓、綠豆圓、紅豆、綠豆、花豆，超豐富！

▲（圖／美食客Chi提供）

TOP 2／朝日夫婦

淡水很夯的日式刨冰店！使用新鮮水果和進口食材製作，這碗夏季限定的「淡水夕日」，手工熬製的火龍果鳳梨醬、芒果醬、煉乳淋在刨冰上，裡面還藏有芒果和白玉，不僅好拍也好吃啊！

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

TOP 1／阿爸の芋圓

阿爸の芋圓已經家喻戶曉不必多說，「招牌芋見泥蔗片冰」裡蔗冰、芋泥球、芋泥漿、芋圓、白玉湯圓、粉圓、小薏仁，充滿香氣與嚼勁，而且份量大！

▲（圖／美食客娜要吃什麼提供）

圖、文／MENU美食誌

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