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廢物女友的日常妳中了幾項？「如果有事情比吃飯重要，那肯定是睡覺」

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編輯／ChiNg　圖／插畫家廢物女友授權提供

知名網路插畫家「廢物女友」，用詼諧的圖文描述情侶間的搞笑日常，說中了不少男友們的心聲，粉絲們更直呼「這就是我啊！」、「哈哈就廢嘛～不然怎麼辦」。Line上也有許多廢物女友系列的貼圖，完全貼近各位男孩女孩們的日常！妳是否也常把「我好胖呀」掛嘴邊，但卻懶得始終如一呢！

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

▲減肥之前先來碗泡麵加蛋吧！（圖／插畫家廢物女友授權，以下同）

運動是遲早的事，只是不是現在啦！

常常看到好天氣，都有動力想要出門或是去運動、散散心，但懶洋洋的身體告訴我們不好好補個眠太可惜了。

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

廢物女友們的一天

「明天要早起做很多事！」、「明天一定會過得特別充實的！」相信女友們一定也在心裡許願了一百次，但許願終究只是許願而已啦！再多睡一個小時不為過吧……吃完午餐一定開始做事……午睡起來才有精神工作呀……咦？怎麼太陽又要下山了呢？唉呀～這就是廢物女友的一天呀～

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

完美的假日就是在被窩裡渡過

大好假日怎麼可以馬虎呢！被被跟外送才是真諦啊～身為廢物女友，我們就更不能辜負假日啊～

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

改變永遠是明天的事

許願終究只是許願……失敗就失敗唄～至少我們努力試過嘛（攤手）

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

人生的意義：睡覺跟吃飯一樣重要

如果有事情比吃飯重要，那肯定是睡覺！

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

生活本身就是在防疫的我們

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

雖然妳很廢，但我還是愛妳啦

睡太少則太累，睡太多頭好痛……人生好難嗚嗚

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

「不管妳變得怎麼樣，我永遠都愛妳啦！」就算是廢物，我們也都還是可愛的女友！真正喜歡一個人的時候，內在更勝於外表，「情人眼裡出西施」不是因為顏值，而是那些傻裡傻氣的天真模樣。最後，各位男友們辛苦了，請收下小編最誠摯的敬意（淚）。

▲廢物女友。（圖／插畫家廢物女友授權）

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關鍵字：

廢物女友, 女友語錄, 圖文插畫, 懶惰
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