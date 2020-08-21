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39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

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▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 泰國時尚潮牌Greyhound Original展開跨界聯名，23樣單品最低只要39元。（圖／IKEA提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

IKEA宜家家居又展開全新跨界聯名，這次攜手的對象是泰國時尚潮牌Greyhound Original，以曼谷街頭為靈感，在多樣單品包括椅套、LED多用途燈、購物袋、靠枕中注入了經典多重幾何圖形與繽紛色系，最低只要39元就能入手！

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲全新SAMMANKOPPLA限量系列以泰國街頭風為主軸，且兼顧永續發展，衛衣椅套829元。（圖／IKEA提供）

此次IKEA全新SAMMANKOPPLA限量系列，找來泰國時尚潮牌Greyhound Original合作，一口氣帶來23款居家小物，包括椅套、LED多用途燈、購物袋、靠枕、地毯、衣帽架等，不僅將曼谷街頭風格完美注入其中，物品重製再利用更是本次系列一大亮點。例如舊塑膠桶造型的燈、用寶特瓶素材製作的地毯，色彩鮮明同時也頗具收藏價值；或是以長版長袖衛衣做設計的椅套，輕鬆套入就能保護椅子，一旁的口袋也能容納手機、遙控器等小物，提高使用性能。

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲LED多用途燈的設計靈感則是源自曼谷街頭常見的舊塑膠桶，699元；三角形靠枕990元。（圖／IKEA提供）

LED多用途燈的設計靈感則是源自曼谷街頭常見的舊塑膠桶，透過多重顏色及多個特殊造型的LED燈互相搭配，就能增添居家氛圍，另外，以在東南亞各地市場常見的靠枕為靈感，而設計出的三角形靠枕，黑白幾何的圖樣充滿時尚感，還能為身體提供適當支撐；環保為理念的平織地毯，選用寶特瓶原料製成取代天然纖維，兼顧永續發展。

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 。（圖／IKEA提供）

▲傳統泰式編織千鳥格紋注入小物，環保購物袋99元；碗79元；萬用包39元。（圖／IKEA提供）

若是想入手便於攜帶的生活小物，運用傳統泰式編織千鳥格紋為靈感來源的系列包款及餐具，包含筆記型電腦包、萬用包、馬克杯、餐盤等，其中IKEA熱賣的FRAKTA購物袋也被換上千島格紋新裝，終於加上拉錬更升級，都是此次必買單品。

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲▼HOLA 。（圖／品牌提供）

▲HOLA特力和樂找來狗明星史努比（Snoopy）推出多達34款居家商品，天絲床包兩用被組單人特價3,680元；造型寵物屋史努比與查理布朗特價1,299元；雙層蛋糕盤特價999元。（圖／HOLA提供）

除了IKEA，為慶祝美國花生漫畫在今年（2020年）滿70週年，HOLA特力和樂找來狗明星史努比（Snoopy）推出多達34款居家商品，包括寢具、蓋毯、抱枕、坐墊等，更首度將史努比的紅色小屋子逼真重現，打造超可愛「造型寵物屋」，將於8月27日開賣。

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