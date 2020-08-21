亮・珠寶／七夕靠項鍊表白　4萬珍珠Love鍊墜寵她

▲Qeelin代言人劉詩詩佩戴Petite Yu Yi紅瑪瑙系列項鍊50,000元，手鍊43,500元。（圖／Qeelin提供）

記者陳雅韻／台北報導

七夕情人節倒數，想趁此周末準備驚喜禮物寵愛她，不妨從國際珠寶品牌的經典款看起，預算設在10萬元以內，其實有不少深藏愛意或討喜元素的項鍊供選擇，例如華人珠寶品牌Qeelin以如意鎖造型的Yu Yi紅瑪瑙項鍊象徵愛與希望；或送上不到4萬元就能入手MIKIMOTO點綴單顆珍珠與小鑽的Love字樣項鍊，直接大方表白。

▲Tiffany Paper Flowers系列鏤空花瓣18K玫瑰金鑲鑽項鍊小型款（左）64,000元，梵克雅寶Frivole吊墜迷你款式53,000元。（圖／Tiffany、梵克雅寶提供）



小花討喜

若另一半偏愛女人味設計，Tiffany & Co.融合剪紙藝術再精巧拼貼概念的Paper Flowers系列項鍊，以鑲鑽線條勾勒出花朵輪廓，閃閃發亮又精緻，便能輕鬆贏得芳心；梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Frivole吊墜迷你款式則呈現立體小花，細看花瓣由心型構成，甜蜜盡在不言中。

▲卡地亞LOVE玫瑰金鑽石項鍊68,500元，喬治傑生CURVE系列18K金純銀雙色鍊墜10,200元。（圖／卡地亞、喬治傑生提供）



俐落風格

簡潔線條的珠寶最能滿足俐落女子，卡地亞經典的LOVE系列玫瑰金項鍊呈現單純的環形，銘刻LOVE字樣、螺絲圖案與小鑽，即是個性之選；若不迷戀鑽石光芒，喬治傑生（Georg Jensen）CURVE系列18K金純銀雙色鍊墜，是可日日佩戴的極簡設計。

▲Hearts On Fire七夕情人節限定的LORELEI REVERIE鑽石項鍊（左）34,000元，蕭邦Happy Hearts Wings系列項鍊84,000元。（圖／Hearts On Fire、蕭邦提供）



美鑽放閃

Hearts On Fire為今年七夕情人節，特別推出靈感源自蕾絲的LORELEI REVERIE項鍊，扇形線條中央點綴2顆小鑽排出的水滴形圖案，點亮整體設計；鑽石在蕭邦Happy Hearts Wings系列也扮演靈魂角色，在心型墜中滑動吸睛。

▲MIKIMOTO 蝴蝶結造型珍珠墜鍊，115,000元。（圖／MIKIMOTO提供）



▲TASAKI comet plus珍珠黃K金項鍊（左）46,500元，MIKIMOTO Love系列18K白金墜鍊37,500元。（圖／TASAKI提供）



百變珍珠

一向予人優雅印象的珍珠，設計越來越新穎活潑，MIKIMOTO新款蝴蝶結造型珍珠墜鍊，下方垂墜2顆日本Akoya珍珠，甜美又俏麗，也可選擇點綴單顆珍珠與小鑽的Love字樣項鍊直白傳情；TASAKI則擅長個性設計，主打彗星線條點綴珍珠的comet plus項鍊，見證熾熱愛情。