平凡更能觸動人心！「是枝裕和」3部經典電影　省思內在價值的意義

▲（圖／《橫山家之味》劇照、《無人知曉的夏日清晨》劇照）

在網路上搜尋是枝裕和的名字，清一色皆為讚賞他將平凡無奇的日常化為引人入勝故事的奇蹟。更有媒體評論：「他拍的不是電影，而是發生在你我身邊的人生」，象徵著那些能感動人心、發人省思的情節或瞬間，往往都在我們的生活周遭。

透過以下 3 部是枝裕和的經典電影，重溫淡然卻深刻、平凡卻富饒的心靈收穫，感受為人的勇氣和面對人生的豁達態度。

1. 《無人知曉的夏日清晨》（2005）

▲（圖／《無人知曉的夏日清晨》劇照）

改編於日本真實的社會事件，描述四個同母異父的兄弟姐妹，被媽媽遺棄，由 12 歲的長子撐起家庭的殘酷故事。不論是媽媽欺騙房東只有一個孩子，將其他小孩藏在行李箱、或者媽媽離開後，長子為了照顧弟妹每天到超商索取即期食物，甚至小妹因意外過世，大夥將屍體藏在行李箱拖到空地掩埋…種種血淋淋的現實、令人發寒的一切，從頭到尾都沒有人知道，彷彿他們不曾存在世界上一樣。

特別的是，無論劇情多麼寫實、荒謬，是枝裕和依然以如一地運用極為平淡、根本看不出任何轉折的手法，來詮釋故事的走向。《無人知曉的夏日清晨》隱喻大人的自私、人性的冷漠，以及我們看不見的社會問題，透過日常的平淡展現，給了觀眾一記強烈的震撼彈！

2. 《橫山家之味》（2009）

▲（圖／《橫山家之味》劇照）

同樣以平淡雋永、不疾不徐的步調，是枝裕和 2009 年的作品《橫山家之味》，所闡述的則是以家庭關係為深層探討。藉由二子良多的角色，揭開家族的殘缺和受傷的心靈：自視甚高又頑固的父親、傳統婦女思維的母親、求好心切的姐姐、逃避現實的良多，還有即便因救人過世卻總是無所不在的長子淳平。

家人各自懷著傷痛，為了淳平的忌日再次齊聚一堂，藉由日常般的對話、大家的生活習慣，不難看出父母對兒女的期待，以及兒女不善表達自我的個性。故事到尾聲，事隔多年當良多再次返鄉，父母皆已離開人世，此刻的他已成為父母心目中的「成功人士」，良多也想起了過去和母親聊天時怎麼樣都想不起來的相撲選手名字，然而這一切已不再值得提起，只能隨著風漸漸地消逝。

3. 《比海還深》（2016）





▲（圖／《比海還深》劇照）

十分有趣的是，是枝裕和幾部作品中，都將每個無法改變現狀、逃避現實又軟弱的男主角取名為「良多」。與《橫山家之味》相同，找來了熟男阿部寬來詮釋《比海還深》裡面那個歷經工作失敗而放棄人生、失去妻子的落魄男子。

劇情角色包含良多那「望子成龍」的母親、對丈夫失望因而離開的妻子、不懂大人世界感到迷網的孩子，加上不敢面對現實的良多，人物的特質和表現，像極了時下多數家庭的縮影。四位角色在因緣際會下相聚，在一個颱風夜晚，透過一些小事、溝通中的話語、眼神與情緒的傳達，表現深厚的人生哲理，刻劃出愛與現實生活的界線，激起我們成為別人過去的勇氣。

電影中有太多啟發無法一一贅述，只能靠觀眾親身觀賞進而細緻品味。我們常常覺得自己的人生總是一團糟，即使再怎麼努力也無法改變現狀，經由是枝裕和的真實表現，審視的不再只是生活本身，而是更深遠的心靈探索。

延伸閱讀：

日劇《東京單身男子》演活男人的真心話：在荒唐的笑料中，尋找屬於自己的婚姻模樣



對自己的欺騙，是最棘手的騙局！透過電影《愛的詐欺犯》看見對愛渴望的原貌



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/