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精品口罩再添一！BURBERRY「格紋口罩」價格曝光　入手還能做公益

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記者王則絲／台北報導

精品口罩選擇再添一發，BURBERRY於今日（21日）發布了網路獨家發售的經典格紋抗菌口罩，目前總共推出兩款顏色，分別為淺藍色格紋與經典的棕色格紋，男生、女生皆可配戴。此外，買口罩還能同時做公益，每售出一副「格紋口罩」，都會捐出部分金額予BURBERRY基金會，以提供世界各地正在為新冠病毒疫情所苦的地區支持與援助。

▲精品口罩。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY推出經典格紋造型抗菌口罩。（圖／品牌提供）

同時，大家最關心的售價部分也出爐，BURBERRY「格紋口罩」的定價為台幣4,200元，購買通路則僅限官方網站，材質部分為柔軟的純棉質，可重複使用，並隨贈專屬收納包，口罩可過濾基本的環境顆粒，也採用了抗菌技術以保護口罩本身不受微生物及細菌的污染，但是若追求防疫效果的話還是建議民眾在內層多加一層醫療級口罩，把「格紋口罩」當作時髦單品使用。

每副口罩售價的20%會捐贈予BURBERRY COVID-19防疫基金，不只是追求時髦，購買口罩的同時，也等於幫助了世界上還在為疫情辛苦奮戰的人們，相當有意義。且官方透露，除了今起首推的兩款格紋口罩，還將在今年秋天時推出更多款式，令人期待。

▲精品口罩。（圖／品牌提供）

▲burberry口罩。（圖／翻攝自官網）

▲BURBERRY「格紋口罩」，NT＄4,200。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

因疫情影響戴口罩已成為日常，民眾的需求也反映在時尚圈的口罩市場上，例如Marine Serre在2019年秋冬系列與口罩製造公司R-PUR攜手推出的「彎月口罩」，甚至擠進了Lyst銷售榜單；女星謝金燕日前戴上MOSCHINO的可愛小熊口罩也瞬間引發熱議。

▲精品口罩。（圖／品牌提供）

▲精品口罩。（圖／品牌提供）

當然，大家平時配戴的口罩還是以平價為主，早先在日本搶先推出的UNIQLO「涼感口罩」，也於近日正式宣佈將於10月初登台，許多民眾已開始摩拳擦掌，準備搶購一番。

▲精品口罩。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO AIRism「涼感口罩」。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

BURBERRY, 口罩, 精品口罩, 格紋
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