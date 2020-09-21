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秋意・濃／9款網推最美大地、奶茶色球鞋　就是要當溫柔小姐姐

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記者王則絲／綜合報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳輕鬆打理一切、散發無敵魅力。

隨著時序又將到了怡人的秋季，是否也想為腳上的鞋子換換新氣象？說到涼爽的秋天，還是能令人感到舒爽、心曠神怡的大地色系、裸杏色系和奶茶色系最應景，以下就一起來看看，今年秋天網友們都推薦哪些溫柔的大地色系球鞋選擇。

New Balance 327

近期燒的火熱的New Balance 327新系列，大家應該已十分熟悉，有非常多配色設計可選擇，其中這雙拼接低飽和粉杏色、灰色與淡卡其色的款式，可說是最搶手的一雙，人氣超旺！

▲new balance 327。（圖／new balance）

▲New Balance 327，NT＄2,980。

PLEASURES X Reebok CL LEGACY

Reebok於今年再度攜手洛杉磯潮流品牌 PLEASURES 推出限量聯名系列「Reebok × PLEASURES Classic Leather Legacy 」，此次的聯名取用了Reebok的Classic Leather Legacy 鞋款為藍本，顏色的調配上以加州的沙漠景色為靈感來源，淺淺、淡淡的奶茶色、杏色調相結合，成為了女孩們的夢幻鞋款，先前於雙方官網上架，很快便銷售一空，萬一未來還有入手機會絕不能錯過。

▲PLEASURES X Reebok CL LEGACY。（圖／翻攝自官網）

▲PLEASURES X Reebok CL LEGACY，定價100美金（約台幣NT＄2,938）。（圖／翻攝自Reebok官網）

NIKE WMNS BLAZER LOW LE

NIKE BLAZER LOW LE是一款女孩們的運動鞋，鞋面採用質感皮質，以小白鞋的日常設計為基礎，搭配上奶茶色的Swoosh勾勾、鞋標與鞋舌，簡單、優雅，也有其他顏色或是純白可挑選。

▲nike。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲nike。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲NIKE BLAZER LOW LE女生運動鞋，NT＄2,500。（圖／翻攝自IG@fruition_shop）

VANS OLD SKOOL

想要簡單、不出錯，從基本款下手是最聰明的選擇，像是VANS經典不敗的Old Skool鞋型，今年也有推出不少奶茶色系，由淺杏色、偏棕色到重乳奶茶的顏色都有。

▲VANS。（圖／記者王則絲攝）

▲VANS奶茶色系列OLD SKOOL，NT＄2,280～2,380。（圖／記者王則絲攝）

EXCELSIOR餅乾鞋 SEASONAL

EXCELSIOR餅乾鞋於今年秋天的SEASONAL系列推出了以「山系風格」為主題的兩大新色，「柔紗色」與「松柏綠」，以低飽和的色彩展現秋日的樣貌，其實就是低調、舒爽又不失潮流感的大地色系，非常溫暖、柔和，男、女生都可以輕鬆駕馭。

▲奶茶色鞋。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲奶茶色鞋。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲EXCELSIOR餅乾鞋 Seasonal 系列，柔紗色、松柏綠，NT＄2,680。（圖／品牌提供）

PUMA OSLO系列

PUMA再度推出復刻鞋款OSLO系列，重現當年奧斯陸奧運榮耀樣貌，共推出火焰紅、古著黃及經典黑白三款配色。

▲奶茶色鞋。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲奶茶色鞋。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲PUMA Oslo-City PRM ，NT＄2,980 。（圖／翻攝自PUMA官網）

LACOSTE CONTEST

LACOSTE在秋天推出經典復刻鞋款「CONTEST復刻榮耀」，致敬80年代網球鞋，以柔軟的Napa小羊皮搭配米白色帆布鞋面、橡膠底拼接而成，線條簡潔有型，還加上一隻刺繡小鱷魚，經典卻新潮。

▲Lacoste 。（圖／品牌提供）

▲Lacoste 。（圖／品牌提供）

▲ LACOSTE CONTEST 復刻榮耀，NT＄3,680（圖／品牌提供）

PALLADIUM 「PALLABASE 美腿靴」

PALLADIUM中性的靴款不僅可以很有個性，也能很有女人味，「PALLABASE 美腿靴」系列高筒厚跟的6公分設計，能讓人瞬間化身高挑比例長腿小姐姐，提供多款顏色選擇，其中淡淡的粉紅奶茶與焦糖色絕對是首選。

▲奶茶色鞋。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲奶茶色鞋。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲PALLABASE 美腿靴，NT＄2,680。（圖／品牌提供）

Maison Margiela Sneakers

網紅熱愛的質感精品Maison Margiela招牌的「Tabi」分趾鞋近幾年又席捲江湖，不過或許很多人還不敢輕易嘗試較為前衛的分趾鞋，他們家推出的這款簡約運動鞋也非常受歡迎，焦糖色鞋底、淺灰棕色交織的鞋面設計，也可歸類為一雙低飽和色系的大地色鞋款。

▲Maison Margiela Replica calfskin sneakers 定價435 歐元（約台幣15,000元）。

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關鍵字：

秋意濃, 大地色, 奶茶色, 杏色, 球鞋, 盤點, 情侶鞋, New Balance, Nike, Reebok
fashion.net

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