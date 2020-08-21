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大咖女星都在奉行「潔淨美容」風潮　溫和、低敏讓肌膚更穩定

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▲▼ 女星都在奉行的「潔淨美容」風潮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲現代人肌膚容易敏弱、狀況多，近年來吹起一股「Clean Beauty」潔淨美容風潮連許多女星都奉行。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official、@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導

環境污染日漸嚴重，加上混亂的生活作息、壓力和頻繁上妝、卸妝等多種因素襲擊下，許多人肌膚變得越來越脆弱，一個小小的刺激，都可能引發敏弱狀況。因而近年來美容界興起一股「Clean Beauty（潔淨美容）」風潮，著重以無添加、低刺激的保養配方，給予肌膚純淨溫和的呵護，從好萊塢明星艾瑪華森(Emma Watson)、安海瑟威(Anne Hathaway)到張鈞甯、任容萱等都是鐵粉、大力推崇。

現在也有越來越多品牌重視純淨保養需求，紛紛推出不添加酒精、人工香精、人工色料、PARABEN類防腐劑等化學刺激成分，或是主打簡單溫和、簡單成分的「減法」保養品，快來看看以下「潔淨美容」代表保養品你用過幾個？

▲▼ 女星都在奉行的「潔淨美容」風潮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲REN 鮮果C亮采水凝晚霜，50ml，NT$2,300 。

添加微藻膠囊複合物以及植物糖原等修護成份，運用高達 94%天然植物成份打造獨家淡化色斑配方，不添加任何具刺激性的成份，可在夜間針對暗沉問題進行修復，淡化色斑，清爽又溫和的水凝質地，不論油性肌或敏弱肌都可安心使用。

▲▼ 女星都在奉行的「潔淨美容」風潮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）
▲Melvita 花姸防護潔面凝膠，200ml，NT$1,080。

富含保濕活性成分與植物甘油，並添加綠茶淬取液、玫瑰花水與橙花花水及天然寡糖-益菌生，不含皂鹼配方遇水即可化做細緻泡沫，能溫和洗淨肌膚髒污，連敏弱肌膚也適用，洗後肌膚觸感柔滑舒適。

▲▼ 女星都在奉行的「潔淨美容」風潮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲DR.WU 1%積雪草舒敏修護精華，15ml，NT$1,000。

採用95%高純度積雪草及甘草萃取，不添加酒精、人工香精、人工色料、PARABEN類防腐劑，能安撫不穩的敏弱肌質，提供肌膚良好恢復力，舒緩乾燥引起的泛紅，還原健康美肌。

▲▼ 女星都在奉行的「潔淨美容」風潮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲ampm skincare 1000分子玻尿酸超保濕面膜， 23ml x 5入 ，NT＄429。

由牛爾老師親研的醫美品牌ampm skincare「1000分子玻尿酸系列」是專為乾燥、敏弱肌打造的保養系列，除了玻尿酸、鎖水磁石等高效保濕凝潤配方，更添加海洋深層水及萃取自天然植物的舒膚成分，提供保濕、舒緩效果，讓肌膚不再鬧脾氣。

▲▼ 女星都在奉行的「潔淨美容」風潮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）
▲Neogence 積雪草B5密集護理霜，50ml，NT$1,200。

去年推出的「積雪草B5修護唇萃系列」秉持著Less is More，將保養成分控制在9種，只添加肌膚所需必要成份，避免肌膚受到不必要刺激。今年更推出含有高純度95%積雪草苷和維他命原B5的「積雪草B5密集護理霜」，極簡但有效的修護配方，可安撫、舒緩肌膚不適，穩定肌膚狀況。

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關鍵字：

保養, 護膚, 女星, 瑪華森, Emma Watson, 安海瑟威, Anne Hathaway, 張鈞甯, 任容萱, 秘訣, Clean Beauty, 潔淨美容, 溫和, 敏弱肌
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