IKEA型錄變《動物森友會》版本！家具、擺設神還原　打造同風格無人島

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@IKEA.Taiwan、twitter@kanahei_

任天堂遊戲《動物森友會》人氣火爆，玩家們沉浸在其中，裝飾自己的無人島比佈置真實房子還認真，家居品牌IKEA新發布的2021全新型錄就結合這股熱潮，推出虛擬的《動物森友會》版本型錄，他們的家具、擺設進入動森世界可愛到不行，讓人紛紛跪求實體型錄和家具代碼，想把無人島打造成IKEA風格。

IKEA的「虛擬動森型錄」是與玩家Pixel Jeff合作推出，將原本型錄裡真實的家居佈置變成遊戲中的版本，讓大家在佈置無人島時，可以從型錄裡找尋靈感，打造同款文青風。

兩個版本對照起來還原度爆高，木質櫃子、椅子搭配相似花紋的壁紙、地毯，營造出自然鄉村風，就連牆上的相片裝飾都超級像，同風格的廚房、客廳也美翻，明亮的光線讓人想待在這享受悠閒時光。

IKEA家具很能利用零碎空間進行收納，巧妙的設計讓雜物收得井井有條，看起來整齊美觀，動森裡雖然沒有雜物要收納，但裝潢嘗試看看這種風格也不錯，房間變得清新文青。

有恐龍娃娃的兒童臥房、衝浪板和簡便衣櫃，甚至是IKEA的招牌藍色購物袋，變成動森版本看了更生火，好想真的擁有它們，可惜目前並沒有公開家具代碼，玩家只能參考型錄，想辦法用限有素材做出類似感覺。

另外IKEA小編也分享了動森版IKEA店家，可愛到讓島民們狂求「夢境門牌」。

《動物森友會》新推出的「夢境島嶼」功能，讓玩家可以在夢中進入別人的島隨意參觀，日本人氣插畫家卡娜赫拉就在推特（twitter@kanahei_）公開自己的「夢境門牌」，讓大家可以去參觀充滿粉紅兔兔和P助造型小物的島嶼，呆萌的角色搭配粉嫩風格，看了完全少女心噴發。

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