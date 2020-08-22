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學Jisoo畫粉紅眼妝、不加眼線　根根睫毛整個仙爆！

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記者李薇／台北報導

BLACKPINK成員Jisoo最近因為新單曲回歸，人氣大漲，還受邀拍攝雜誌封面，只見她換上性感的粉紅色眼影搭配紅色霧面唇妝，沒有眼線讓眼神看起來很兇，而是呈現出空靈優雅的性感，每張時尚大片拍起來都相當好看。

 ▲Jisoo,唇釉,GIORGIO ARMANI,彩妝,RMK,彩妝。（圖／IG、公關提供）

▲Jisoo超美的封面照。（圖／sooyaaa__ IG）

Jisoo雖然沒有另外兩位成員Jennie、Lisa人氣度超高，但也有一群默默的粉絲追隨，最近她也受到品牌邀請，成為Dior彩妝的形象大使，拍攝全新的廣告，只見她換上了時下很紅的粉紅眼妝，搭配長長的睫毛以及紅唇，展現出俐落又時髦的仙氣，吸引2百萬人按讚。

 ▲Jisoo,唇釉,GIORGIO ARMANI,彩妝,RMK,彩妝。（圖／IG、公關提供）

▲粉紅眼影讓整個人都仙氣了起來。（圖／sooyaaa__ IG）

Jisoo不僅分享了最近拍攝時尚大片，也順便在IG po出自己最喜歡的唇彩單品，就是Dior超惹火絲絨唇露#459，淡雅的粉紅色帶有一點珊瑚的色調，塗抹起來不但很顯氣色，也不會過於誇張，是帶有女神仙氣的一支單品。

 ▲Jisoo,唇釉,GIORGIO ARMANI,彩妝,RMK,彩妝。（圖／IG、公關提供）

▲Jisoo最喜歡的超惹火絲絨唇露#459。（圖／sooyaaa__ IG）

而最近GIORGIO ARMANI也推出全新的奢華訂製柔霧唇露，被暱稱為「小胖瓶」因為擁有空氣般輕盈的質地，能夠創造持久顯色的霧面時尚唇妝，這次上市夏季新色，有性感的西瓜紅、冰糖西柚色相信能夠再創造搶購熱潮。

 ▲Jisoo,唇釉,GIORGIO ARMANI,彩妝,RMK,彩妝。（圖／IG、公關提供）

▲奢華訂製柔霧唇露3.9ml、售價1,350元。（圖／公關提供）

RMK在秋冬也以UKIYO Modern推出全新的彩妝系列，其中持久霧采唇釉擁有大膽顯色的質地，的發色效果兼具霧光質感。一筆塗抹鮮豔上色，霧光的質感卻是清透不暗沉，打造讓人驚艷般鮮麗濃郁的紅色系，乳霜般的柔軟質地，色彩均勻服貼雙唇，彷彿沒有塗抹般擁有舒適的觸感，無須擔心乾燥和掉色，雙唇綻放漂亮的霧光紅。

▲Jisoo,唇釉,GIORGIO ARMANI,彩妝,RMK,彩妝。（圖／IG、公關提供） 

▲RMK持久霧采唇釉、8g、售價1350元。（圖／公關提供）

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關鍵字：

Jisoo, 唇釉, GIORGIO ARMANI, 彩妝, RMK, 彩妝
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