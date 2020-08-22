鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌

▲白鞋維持清潔需要技巧。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

每次白鞋一穿就髒，洗完之後更容易變黃，該怎麼辦？你身邊一定愛鞋如命的友人，明明一起買的鞋子，他卻能顧得潔白如新，細問原來得要從這些日常小習慣做起，趕快學起來！

新鞋子噴防水產品

市面上有不少防水產品，噴在鞋子上即能在鞋子上形成保護膜，這樣一來能隔絕污漬和水漬，也不怕髒污會吃進鞋子內。

膠帶清潔鞋面灰塵

想要鞋子潔白如新，除了顧好別沾到污漬外，灰塵也要別忘了處理，建議穿完回家就先甩一甩，或是用膠帶黏走鞋面灰塵，每次穿完都清理，當然顧得更好。

鞋邊用濕布擦

就像每次清除鞋面灰塵一樣，除了鞋底，鞋邊是最容易接觸地面的地方，髒的機會也加大，建議穿完用濕布擦一遍，當下的污漬都能輕鬆清除。

小蘇打水和檸檬水別一起用

坊間很多人都會用小蘇打水和檸檬水清潔白鞋，都有不錯的潔白效果，但用之前必須留意，兩者不能並用，因為一酸一鹼，一起用會相互抵消作用。

不要局部洗鞋

很多人常犯這個錯誤，鞋頭踢髒就只清洗鞋頭，局部洗鞋容易在鞋上留下水的痕跡，尤其是白色鞋更為明顯，若要清洗就這雙鞋順勢刷乾淨，這樣才不怕留下水痕。

不要泡在水中

因為鞋子不好乾透，建議清洗時採取速戰速決的刷拭法，整雙浸在水中不好乾，容易滋生細菌，洗完後記得防在通風處。

不能長時間日曬

白鞋除了踩髒，最怕變黃，白色鞋子長時間曝曬在陽光下，容易發生變黃狀況，專家提供小秘訣，衛生紙覆蓋住鞋後斜放陰乾，就不怕白鞋變色。

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