懶惰小姐愛漂亮／持久不脫妝，控油不暗沉！蘭蔻零粉感超持久粉底

圖、文／Serena。懶惰小姐愛漂亮

隨著夏天的到來，太陽不僅融化了我的心，更摧毀我的底妝，原本出門前已經畫好一個完美的妝容，一出門沒走幾步路，立刻直接溶掉，所以一到夏天，我就會立刻把抽屜裡主打持妝型的底妝通通翻出來，好讓我美美的撐過夏天，眾多粉底之中，蘭蔻零粉感超持久粉底液超輕盈、超水感、超控油、超持久的特色正好符合我的需求。

我的膚質是混合性膚質，用過的持久型底妝最容易出現的問題不外乎就是厚重、脫妝，或是一整天下來在乾燥區域，例如鼻翼兩側、眼下，會有不服貼的情況，升為混合性膚質的一員，最期望的底妝當然是兼具保濕又控油持妝，且不會亂長粉刺痘痘的持久粉底液啊！

首先，挑選專櫃粉底液最大的困擾就是歐買尬，這麼多色號不知道從何挑起，專櫃粉底液的好處就是色號選擇非常多，幾乎都能夠選擇到適合你的膚色的色號。

蘭蔻零粉感超持久粉底液除了去年的12色之外，今年有推出了P-00、O-01兩色，讓不同膚色、明亮度的人能夠選到更貼合自己的底妝，不過到底要如何選擇，我也是查了超多資料的啊！

（圖／取自蘭蔻官網）

蘭蔻每個色號前面的英文字母代表的是「色調」，最簡單知道自己肌膚色調的方式就是在自然光下觀察。

P或PO：偏粉色、紅色調：肌膚在烈日曬後易曬紅、曬傷，就表示妳的肌膚屬於冷色調。

O：粉色與黃色相均，肌膚在曬後先泛紅後轉黑，代表妳的肌膚屬於中性。

B或BO：偏黃色、金黃色調，肌膚在曬後很快就轉黑，表示妳的肌膚屬於暖色調。

選好色調之後選「深淺」， 數字越小代表膚色越白皙， 數字越大代表膚色越健康越深，像我是亞洲人普遍偏黃的色調，中間偏白的深淺，平時上妝會選擇稍微白一點點色號，我選擇的是BO-01。

先來看看試在手上的質地，很好推開，延展度蠻不錯的，保濕度感覺也不錯。

先上好妝前保養和防曬隔離之後就可以開始上底妝啦！

Step1.擠一下的用量，全臉均勻點上粉底液

Step2.用沾濕的美妝蛋均勻的拍開

用美妝蛋上妝的好處是海綿會吸收部分粉底再釋放出，所以妝感更自然、更輕透、更服貼，但缺點就是因為美妝蛋會吸附部分粉底液，所以遮瑕度會稍微被帶走一些

這款持久粉底液乾的速度比較快，上臉之後要趕快拍開唷！

Step3.用手沾一點粉底，在局部需要加強的部分輕拍點開

因為我痘疤比較明顯，但又不是全臉都需要非常高的遮瑕，所以我都會在局部用手，沾一點粉底，像拍遮瑕一樣輕輕拍開，這款粉底液可以堆疊出遮瑕度。

就完妝啦！蘭蔻持久粉底是蠻自然的妝感，上妝後讓膚質提升，透出微霧感光澤，是有氣質的微霧感貴婦光澤。

可以看到原本臉上有一些泛紅和痘疤，全臉薄博一層加上局部加強遮瑕之後，幾乎都遮掉了，妝感有遮瑕力卻不厚重。

上完底妝最怕會黏膩，悶住皮膚的感覺，但這款上上去很乾爽不油膩，用衛生紙輕壓，完全都沒有轉印，很乾爽不黏膩！

蘭蔻這款零粉感粉底的打破以往的「要遮瑕就厚粉」，運用了首創「靠光遮瑕」，透過珍珠光感粒子，加倍折射光線，結合輕盈、細緻的微粒粉體，達到遮瑕卻又輕盈零粉感的妝感，而因為厚粉造成的卡粉、卡細紋的情況，這款粉底也大大降低。

像我這種麻煩的混合性膚質，是T字部位容易出油，但臉頰、鼻翼和眼下稍乾的膚質，想要用持久型底妝，怕出油地方脫妝，又怕乾燥局部浮粉的人，或是出現卡細紋的情形，嗯，我聽起來好麻煩，但我就是這麼挑剔，尋尋覓覓找尋適合我的底妝真的不容易啊!還好蘭蔻零粉感超持久粉底液有「智慧油水平衡科技」，能夠針對乾燥區域補水，增加皮膚保水，讓妝感水感超服貼。

通常易出油的肌膚三大困擾就是出油導致脫妝、暗沉，以及脫妝造成毛孔明顯。蘭蔻這款粉底液有「3D持妝隱形網」，就好像肌膚表層一道防護網，能夠持久不脫妝。控油不暗沉是我在選擇底妝最重要的訴求，而蘭蔻這款零粉感粉底結合「油水平衡科技」，針對出油處吸油，讓毛孔、油光瞬間消失不見，就算出油，也呈現微霧感奶油光澤。

來看看帶妝一整天的樣子，這天天氣炎熱，我大概在外待了8個小時，剛上妝的微霧感，在出油之後轉變為奶油肌，其實我更喜歡出油之後的妝感。

也沒有暗沉，整體持妝度很棒，妝容還是很完整。

「畫一個有質感的底妝，做一個有質感的女人」，整體妝容中我最注重的是底妝和眼妝，眼妝代表一個人精神的展現，底妝代表一個人質感的呈現，所以在選擇底妝時我也非常注重妝感的呈現！對抗炎炎夏日，熱情如火的太陽公公，一定需要一瓶輕盈不卡粉、持久不脫妝、而在控油的同時，也要達到水感超服貼的粉底，也就是蘭蔻零粉感超持久粉底。

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