奧斯塔羅12星座一周運勢0824-0830　天蠍受主管高度肯定、水瓶脫單有望

20200824-0830奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！在目前的學事業中，有機會再創造出還不錯的成績。因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

TOP2：牡羊座愛情運最旺！沉溺目前的情感與相處，不願意調整彼此的相處狀況，雖無大礙，但內心中的疙瘩及價值觀落差，也要適時的溝通與調整囉！

TOP3：獅子座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座



1.處女座事業運需要留意：下周面臨學事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感！

2.天秤座愛情運需要留意：對於彼此的未來，感到疑惑並且覺得努力或許也沒必要。這都將讓彼此對未來感到灰心，記得多跟彼此溝通調整相處模式囉！

3.雙魚座金錢運需要留意： 正偏財運都不是非常理想，奧斯建議下周多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

牡羊座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：79

整體運勢★★★★

牡羊座的朋友對於目前的現況感到不知足，懂得調適自己身上的壓力，願意花較多時間在目前的生活中，但切記可別停下進步的腳步囉！

愛情運勢★★★★

沉溺目前的情感與相處，不願意調整彼此的相處狀況，雖無大礙，但內心中的疙瘩及價值觀落差，也要適時的溝通與調整囉！

事業運勢★★★

相當穩定的週期，讓牡羊朋友在工作上安定感增加不少也讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔！

金牛座



開運顏色：紅色

幸運數字：85

整體運勢★★★

金牛朋友長久的堅持，在朋友及家人間動搖許多。情緒的影響在下周也稍微加劇不少，奧斯提醒下周在面對自己想做事情可要在多堅持一點囉！

愛情運勢★★★

下周兩人之間存在不少的爭執，大多是在價值觀或是想法之間的落差，奧斯老師建議這部分要好好調整，也別讓爭執往心裡面去囉！

事業運勢★★★★

在目前的學事業中，有機會在創造出還不錯的成績。因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

偏財運是較差，如有投資想法，建議要多加觀察或是留意朋友間的意見囉！

雙子座



開運顏色：橘色

幸運數字：95

整體運勢★★

信心消退許多的一周，讓雙子朋友對於手邊的事情掌握度都降低許多。面對這樣的自我疑慮或是信心消退，奧斯老師建議要堅定些囉！

愛情運勢★★★

溝通及信任感在下周降低不少，導致許多事情在悶在自己的內心裡頭。漸漸的動搖起面對情感的信心與未來！這部分也將演變為爭執，要多注意囉！

事業運勢★★★

面對工作有許多想法在腦袋中進行，但也止於念頭與想法，始終不敢付出行動。下周這樣的混亂也讓自己懷疑起自己對於工作的信心與積極度唷！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意！

巨蟹座



開運顏色：黃色

幸運數字：52

整體運勢★★★

巨蟹朋友下周做事顯得粗心較多，也埋下了之後爆發的隱憂。奧斯建議巨蟹朋友下周做事要積極並細心一點，以免影響往後的發展囉！

愛情運勢★★

解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現。奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半唷！

事業運勢★★

粗心大意在工作上的狀況更為嚴重，也因此影響主管及上司對你的工作評價，這樣的想法將影響許多，要多加留意囉！

金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，著重如何守財會是一大重點喔！

獅子座



開運顏色：藍色

幸運數字：43

整體運勢★★★

下周獅子朋友，對於自我能力提升感到非常有興趣與想法，想做些改變讓自己更好。奧斯老師建議獅子朋友下周要好好把握這想法並且付出行動囉！

愛情運勢★★★

在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼。下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★

將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

處女座



開運顏色：綠色

幸運數字：61

整體運勢★★★

處女朋友下周將起起伏伏許多次的放棄念頭，不再像過去的理性及擁有邏輯思緒清楚等優點，面對事情也顯得被動許多，奧斯提醒這部分要多留意囉！

愛情運勢★★

對於情感產生不小的逃避念頭，面對感情並沒有這麼積極。也多少影響兩人對於情感未來的想法，過往回憶的浮現也將影響彼此相處，要多留意囉！

事業運勢★★

下周面臨學事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感！

金錢運勢★★

正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議增資動作唷！

天秤座



開運顏色：紫色

幸運數字：10

整體運勢★★

天秤朋友過往努力穩扎下的根基，在下周動搖起來。也因此讓天秤朋友顯得分身乏術，許多問題都將親手親為的付出行動，多少顯得疲憊不堪囉！

愛情運勢★★

對於彼此的未來，感到疑惑並且覺得努力或許也沒必要。這都將讓彼此對未來感到灰心，記得多跟彼此溝通調整相處模式囉！

事業運勢★★

事業工作也出現不少問題，讓自己光是處理這些狀況就無心工作內容。也讓自己懷疑自我能力，多少影響工作表現，奧斯建議這部分要多留意囉！

金錢運勢★

正偏財運皆不佳，也有破財的機會。類似交通罰單等的可能性存在或莫名花筆金錢，下周要多加注意囉！

天蠍座

開運顏色：翠綠色

幸運數字：23

整體運勢★★★★

天蠍朋友在下周顯得積極許多，怠惰的想法也願意開始調整。上緊發條的狀況，也讓天蠍朋友動起不少努力的念頭，要多把握囉！

愛情運勢★★★★

更加願意在目前的情感裡頭努力，穩定踏實也讓彼此感到安心不少。面對過往的問題也願意理性溝通一起面對，讓彼此感覺舒適安心不少囉！

事業運勢★★★★

對於目前的學事業，更加的投入與認真。也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，將會是積極向上的一周喔！

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報！

射手座



開運顏色：褐色

幸運數字：36

整體運勢★★★★

踏實的因素在下周完全落實在射手朋友的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定的感受，所以下周將會是實際的一周！

愛情運勢★★★★

感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方情感也顯得平淡不會有太多激情！

事業運勢★★★

事業方面則顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在下周工作上，許多事情都親力親為。而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交！

金錢運勢★★★

偏財運勢不佳，正財運勢較好！所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入喔！

摩羯座



開運顏色：天空藍

幸運數字：27

整體運勢★★★★

摩羯朋友下周的思緒清晰許多，若是正需要動腦的時期將是個優點。另外下周解決問題的能力也提升許多，這樣的情形都讓摩羯朋友感到雀躍唷！

愛情運勢★★★

下周對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段。有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好喔！

事業運勢★★★

下周在學事業方面，則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★

下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周留意賺錢訊息囉！

水瓶座



開運顏色：橄欖綠

幸運數字：98

整體運勢★★★★★

下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓水瓶朋友整體看起來都清新不少，讓你長久以來的緊繃，放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。單身的朋友或許會有還不錯的對象會出現，要多加注意喔！

事業運勢★★★★

下周學事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將拉近一大步。手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落！

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

雙魚座



開運顏色：水手藍

幸運數字：56

整體運勢★★

下周雙魚朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭。有那麼點守舊的狀況發生，影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★

爭執狀況明顯，會為了一些小事情出現爭吵。奧斯會建議下周多避免和另一半起爭執，面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好喔！

事業運勢★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁！

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，奧斯建議下周多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

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