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孫芸芸全台第一人曬寶格麗8萬元聯名包　不愧是精品大戶　

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸搶當台灣第一人，曬寶格麗與Ambush聯名的Serpenti黑色包，81,900元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）與日本潮牌Ambush主理人、同時身兼Dior男裝飾品設計師Yoon Ahn合作設計聯名包，預計9月4日將正式發售，但「台灣第一名媛」孫芸芸動作快，已拿到81,900元的黑色聯名包，並且迫不及待在IG分享搶當「台灣第一人」，不愧是品牌大戶。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸收藏寶格麗約600萬元Serpenti蛇錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

因小時候養蛇，孫芸芸對於寶格麗Serpenti系列情有獨鍾，擁有多款蛇造型珠寶，而每一季的Serpenti包也都納為收藏。而此次寶格麗與Ambush聯名的包款，有別於過往的琺瑯上色的黃銅蛇首扣飾，蛇首與包身都以小羊皮打造，風格強烈。

▲▼ 木村光希 。（圖／翻攝koki IG）

▲木村光希秀亮綠色的寶格麗Serpenti聯名包。（圖／翻攝koki IG）

▲▼徐濠縈 。（圖／翻攝hilaryxtsui IG）
▲陳奕迅老婆徐濠縈拎藍色款的寶格麗與Ambush聯名包。（圖／翻攝hilaryxtsui IG）

孫芸芸搶先當台灣第一人曬寶格麗與Ambush聯名新包外，寶格麗大使木村光希、陳奕迅的明星老婆徐濠縈也在第一時間曝光，她們都選擇挑戰大膽色系，木村光希背上亮綠色蛇包搭同色手環展現年輕活力，而徐濠縈是香港有名的潮女，拎亮藍色包搶盡目光。

►孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死

►又一顆生火枕頭包！寶格麗攜手Dior男裝飾品設計師AMBUSH出超狂聯名

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關鍵字：

孫芸芸, 寶格麗, BVLGARI, 徐濠縈, 木村光希
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