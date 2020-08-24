川久保玲「愛心臉」聯名The North Face！白T、襯衫基本款潮味大增

編輯／Emily 圖／翻攝自fashion-press.net、store.sacai.jp

川久保玲主理的Comme des Garçons旗下支線Play Comme des Garçons擁有高人氣，招牌愛心臉印上商品總是引發搶購潮，全新的「PLAY TOGETHER」系列會與眾多品牌聯名，這次攜手的對象是知名戶外品牌The North Face，將推出時尚百搭的基本款單品。

Play Comme des Garçons與The North Face的聯名系列將推出三個基本款單品，分別是短袖白T、灰色長袖帽T以及淺藍條紋長袖襯衫，主要圖案是兩個品牌的LOGO，The North Face的經典標誌結合俏皮的愛心臉，讓簡約的設計多了新鮮感，普通款就能穿出潮味。

除了聯名The North Face，還有和CDG合作的款式，同樣是這三件單品，衣服的圖案變「CDG」字樣配愛心臉，白短T和灰帽T款式都一樣，但襯衫花色改成深藍條紋，這系列商品都有分男、女版，8月28日會在PLAY COMME des GARÇONS 專賣店、Dover Street Market、Goldwin Webstore販售。

▲白T男版8,400日圓（約台幣2,337元）、女版8,000日圓（約台幣2,226元），帽T男版22,000日圓（約台幣6,122元）、女版21,000日圓（約台幣5,844元），襯衫男版23,500日圓（約台幣6,540元）、女版22,000日圓（約台幣6,122元）。

不同品牌聯名總是讓人無法抗拒，潮流品牌Sacai就和知名包包品牌PORTER合作推出聯名款，PORTER經典的包款有阿部千登勢設計加持，看起來更時尚有型，這次共推出三款不同大小的手提袋，以及一款後背包，顏色有黑、墨綠和銀灰三種，各呈現出不同風格。8月19日於官網開賣已經搶購一空，想入手的話，黑、墨綠包款預計11月會正式在實體店上架，到時後可別錯過。

▲手提袋小款42,900日圓（約台幣11,938元）、中款59,400日圓（約台幣16,530元）、大款69,300日圓（約台幣19,285元），後背包79,200日圓（約台幣22,040元）。

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