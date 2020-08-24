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會凋謝的花還敢送！鬱金香、玫瑰夜燈永遠夢幻 ㅤ擄獲女友就選它

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▲花束夜燈。（圖／翻攝自VIA K STUDIO官網）

▲絕美的花束夜燈，送禮很加分。（圖／翻攝自VIA K STUDIO官網，以下同）

編輯／ChiNg

七夕情人節將至，女孩的夢想無非是收到戀人送的一束花，一朵代表你是我心裡的唯一，三朵是我愛你，四朵象徵至死不渝。看膩了乾燥花嗎？韓國品牌VIAKSTUDIO推出「花束夜燈」，將這一朵朵的祝福收進燈裡，在床邊綻放是一件多浪漫的事情！

艷如霞的玫瑰

玫瑰的花語是我愛你，伴隨著熱情與最真摯的情意。紅玫瑰被賦予著熱戀的使命，使戀人間充滿著無限的美好想像，《美女與野獸》裡野獸手中緊握的玫瑰，那是牠賜予愛情的意義，幸福過、期待過，而這款也成全了全天下的戀人，讓「不凋零的玫瑰」美夢成真。

▲VIA K STUDIO花束夜燈。（圖／翻攝自VIA K STUDIO官網）

▲VIA K STUDIO花束夜燈。（圖／翻攝自VIA K STUDIO官網）

▲閃爍玫瑰LED花束夜燈，24,900韓元（約台幣619元）。

荷蘭人的爛漫 鬱金香

典雅的鬱金香傳遞愛與美麗，純潔的白鬱金香代表著永恆的祝福，粉色鬱金香象徵美人與幸福，而黃色則散發著高雅與珍貴。中古時期的鬱金香僅出現於貴族的花壇，是多麽難能可貴，幾百年後的同一片花海裡它依然珍貴且美麗，遞一朵爛漫給最特別的她。

▲VIA K STUDIO花束夜燈。（圖／翻攝自VIA K STUDIO官網）

▲VIA K STUDIO花束夜燈。（圖／翻攝自VIA K STUDIO官網）

▲VIA K STUDIO花束夜燈。（圖／翻攝自VIA K STUDIO官網）

▲鬱金香LED夜燈有白色、橘色以及粉色，33,900韓元（約台幣843元）。

小巧可愛的繡球花

踩點完陽明山後，讓很多女孩們都愛上這圓滾可愛的繡球花。開花於春季，讓人不禁聯想到希望，祝賀著希望的到來。純潔的白色、堅毅的紅色以及繁茂的紫色，個個都隱含著不同的寓意。沒有時間跑陽明山沒關係，讓繡球花在床頭伴你入夢境。

▲VIA K STUDIO花束夜燈。（圖／翻攝自VIA K STUDIO官網）

▲VIA K STUDIO花束夜燈。（圖／翻攝自VIA K STUDIO官網）

▲繡球花LED夜燈有白色以及粉色兩款，17,900韓元（約台幣445元）。

除此之外，還有馬蹄花、康乃馨、牡丹等花種，亦有更多不同的花燈造型，像是燈泡裡的雛菊或是花朵花環們，真的浪漫也可愛，看了都好想下單，再也不用擔心放在花瓶裡會凋謝，讓花束夜燈閃爍妳的黑夜吧。

近期IG爆紅一款「珍珠貝殼夜燈」，宛如真實貝殼一般的偏光材質，隨著光線照射產生不同亮度，中間則藏著美麗透亮的珍珠燈泡，讓人信以為真，簡直是史上最夢幻夜燈。

而最大看點就屬中間擺放了一顆圓形珍珠，其實是會發亮的夜燈，且沒有多餘電線阻擋視線，靠著電池發光，獨特之處更在於這顆珍珠是真的可以取出，若是不需要夜燈的時候，不少網友也將它當成擺放飾品的容器，輕鬆成為房間裡面的裝飾品之一，售價約台幣650元。

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關鍵字：

情人節, 情人節禮物, 花語, 浪漫, 花束夜燈
fashion.net

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