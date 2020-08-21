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Jo Malone化身英式花店　「免費包裝」香水禮盒替你傳情意

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▲▼Jo malone情人節禮盒。（圖／品牌提供）

▲琳瑯滿目的進口花卉，幫你妝點香水。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

七夕情人節即將到來，Jo Malone 8/22-8/24在全台指定櫃點，化身為英式小花房，內有各式各樣高級花卉，搭配專屬經典香氣，幫你打造最浪漫情人節。凡消費即贈限定花束，滿額則免費包裝香水成精緻花禮，絕對是表達愛意的第一首選。

▲▼Jo malone情人節禮盒。（圖／品牌提供）

▲▼Jo malone情人節禮盒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼Jo malone情人節禮盒。（圖／品牌提供）

▲一次購物還能獲得花禮，CP值超高。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

若對情人節禮物還沒想法，不妨就用香水來傳情意吧！Jo Malone因應情人節推出禮盒免費包裝服務，凡購買100ml香水和任一商品，就將你的禮物包成最美花禮，或購買任一品項即贈免費花束，跑一趟禮物和浪漫花裡都有了，禮物和心意一次搞定。

▲▼Jo malone情人節禮盒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲由左到右分別為青檸羅勒與柑橘、英國梨與小蒼蘭，鼠尾草與海鹽，100ml，各5,100元。（圖／記者曾怡嘉攝）

品牌熱賣第一名的英國梨與小蒼蘭，以清新的梨子搭配花香為主軸，展現清新優雅氣息；清爽脫俗的鼠尾草與海鹽，就像是海邊漫步感受海洋與浪花的清香；青檸羅勒與柑橘，綜合著夏季柑橘的水果香氣以及青檸清香，為夏日帶來清新舒暢。

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▲▼ 七夕情人節禮盒。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧奢華愛戀精選組，9,400元。

Dior線上旗艦店即日起至 8/25，也推出多項七夕限定客製化服務與線上獨家商品，線上消費即享有七夕限定贈禮包裝服務，為你的迪奧選品繫上粉紅烏干紗緞帶。不只如此，購買精選香氛(100ml/125ml)享免費刻字服務，結帳時還可選迪奧禮卡，寫上想對他想說的甜蜜悄悄話。

▲▼ 七夕情人節禮盒。（圖／品牌提供）

▲Dior 花漾迪奧香氛潤膚組，4,000元。

線上消費滿 3,500元即可任選一款袖珍瓶贈禮，單筆消費滿4,500元，再享Miss Dior 漫舞玫瑰香氛片(數量有限，送完為止）。

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關鍵字：

jo malone, 七夕情人節, 香水, 禮盒, 花朵, dior
fashion.net

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