蕭敬騰11萬Gucci旅行包當網球袋　亮綠色超高調

▲蕭敬騰將110,300元的Gucci新包當網球袋。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

蕭敬騰近日開始打網球，順道曬新包，竟是將Gucci要價110,300元的早秋款GG印花壓紋綠色皮革旅行袋當網球袋，亮眼的綠色皮革超高調，讓人忍不住多看幾眼，他率性放入2支網球拍，網友一致認為很有蕭敬騰的風格。

▲Gucci GG印花壓紋綠色皮革旅行袋，110,300元。

的確，蕭敬騰總勇於嘗試各種風格與色系的穿搭，整套橘色裝或螢光色上身，一點也不奇怪，他也樂於搭配各大品牌珠寶，創造吸睛的舞台效果。私下他則是Gucci忠實粉絲，服裝、帽子、墨鏡與配件常見Gucci蹤影。

▲Gucci是蕭敬騰的愛牌，頭戴已缺貨的遮陽帽16,300元。



就連打網球也捨棄傳統的網球袋，蕭敬騰改用剛入手的GG印花壓紋綠色皮革旅行袋，配有行李牌、鎖扣、雙提手和可拆卸肩帶，而內部則有1個拉鍊口袋與2個智能手機袋，由裡而外的設計都講究實用功能性。

▲蕭敬騰表演常搭珠寶，曾戴Qeelin的Wang Wang 18K白金鑲鑽法國鬥牛犬造型吊墜，539,300元。（圖／Qeelin提供）

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