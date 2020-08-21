fb ig video ETtoday search mobile

柯佳嬿上半身保守下半身是辣妞　穿DIOR超惹火黑紗裙露到大腿根

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

女星柯佳嬿給人深刻的文青感，《想見你》劇中的學生妹造型也深植人心，但出席活動可不一樣，最近正如火如荼為驚悚電影《海霧》宣傳，接連換上兩套大秀美腿的裝扮，分別是引人遐想的黑紗長裙、以及率性的渲染連身短褲，她邊流露性感邊大方分享僅花了5天便完成所有拍攝，笑說：「第一次拍災難片，心情上卻很反差的感覺很輕鬆。」

▲柯佳嬿上半身保守下半身是辣妞　穿DIOR超惹火黑紗裙露到大腿根 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲柯佳嬿分別穿搭DIOR的黑紗長裙、以及率性的渲染連身短褲大秀美腿。（圖 / 公關照，以下同）

柯佳嬿的兩套服裝都是來自DIOR，「We should all be feminists」（我們都應該是女性主義者）標語Ｔ恤，展現對於女權的關注與重視，加上優雅的黑西裝，上身看似保守，再搭配超惹火的黑紗感長裙，讓白皙美腿若隱若現直至大腿根部，這套服裝屬於DIOR的30 Montaigne系列，2017年推出後便成為經典，很具代表性。

▲柯佳嬿上半身保守下半身是辣妞　穿DIOR超惹火黑紗裙露到大腿根 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲柯佳嬿上半身保守下半身是辣妞　穿DIOR超惹火黑紗裙露到大腿根 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲柯佳嬿穿30 Montaigne系列服裝，展現經典又性感的風情。

前陣子與許光漢合作的超火偶像劇《想見你》，柯佳嬿飾演降齡一半的高中生，真的無違和，凍齡的她換上灰粉色的渲染短褲套裝，加上一頭大旁分波浪捲髮，完全就是少女，腳踩率性長靴小露大腿，不只拉長腿部比例，也展現青春洋溢的女孩感。

▲柯佳嬿上半身保守下半身是辣妞　穿DIOR超惹火黑紗裙露到大腿根 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲柯佳嬿穿DIOR 2020早秋紮染連身短褲。

說到偶像劇，柯佳嬿再次展開全新戲劇拍攝《媽，別鬧了！》，被稱為史上最強卡司，攜手賈靜雯、比莉還有金鐘影帝吳慷仁搞笑演出，還未開播就有超強熱度，記者會當天柯佳嬿穿上Maje 2020春夏水藍色斜肩洋裝小露性感，跟上這波寶寶藍穿搭趨勢，傘狀的裙身更顯腰部線條。

▲▼《媽，別鬧了！》卡司發布記者會，演員比莉、賈靜雯、柯佳嬿，導演陳慧翎、李俊宏共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯佳嬿（左）穿上Maje水藍色斜肩洋裝小露性感，與比莉（中）、賈靜雯同台。（圖 / 記者湯興漢攝）

回顧柯佳嬿近期穿搭，出席台北電影節紅毯時，以一身Celine黑色長洋裝搭配同品牌個性黑長靴，散發法式女人的優雅氣息 ; 進場後換上Celine的率性灰色西裝，簡約又知性，脖子上的金色流蘇項鍊則點綴帥氣造型。

▲柯佳嬿CLEINE。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿一身Celine黑色長洋裝搭配同品牌個性黑長靴。

▲柯佳嬿CLEINE。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿穿搭Celine的率性灰色西裝，簡約又知性。

而「美腿若隱若現」的招數，其實她之前也用過，曾以Longchamp條紋澎袖襯衫搭配紗感透視花裙，讓美腿藏在透視裙下，更是讓人眼睛不知往哪裡擺，再搭配個性長靴，甜美混著帥氣，很有味道。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

柯佳嬿, DIOR, 海霧
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

「日清泡麵保溫杯」跪求量產！逼真外型解饞必備　只裝水也像在喝湯

「日清泡麵保溫杯」跪求量產！逼真外型解饞必備　只裝水也像在喝湯

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感

蔡依林姊姊逛12億珠寶展尋傳家寶　被建築線條收服

蔡依林姊姊逛12億珠寶展尋傳家寶　被建築線條收服

粉絲都是40、50塊的囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘、全身都能洗 IU新造型「從頭到腳撞衫」輸了！泰國女星氣場爆棚　網：真的完勝 趙露思金髮仙氣爆棚！黃肌也適合的5款「顯白髮色」　李聖經、朴敏英都在染 徐睿知《精神病》結局造型大盤點！穿21萬香奈兒洋裝飆淚、靠CELINE秀螞蟻腰 曾之喬穿緊身小可愛曬「聊姐包」　耍寶還是耍性感？網：又看錯重點 Angelababy瘦成「排骨」慘輸曾之喬　穿同款透視連身裙她更有料 IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面