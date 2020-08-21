柯佳嬿上半身保守下半身是辣妞　穿DIOR超惹火黑紗裙露到大腿根

記者王蓁蓁 / 台北報導

女星柯佳嬿給人深刻的文青感，《想見你》劇中的學生妹造型也深植人心，但出席活動可不一樣，最近正如火如荼為驚悚電影《海霧》宣傳，接連換上兩套大秀美腿的裝扮，分別是引人遐想的黑紗長裙、以及率性的渲染連身短褲，她邊流露性感邊大方分享僅花了5天便完成所有拍攝，笑說：「第一次拍災難片，心情上卻很反差的感覺很輕鬆。」

▲柯佳嬿分別穿搭DIOR的黑紗長裙、以及率性的渲染連身短褲大秀美腿。（圖 / 公關照，以下同）

柯佳嬿的兩套服裝都是來自DIOR，「We should all be feminists」（我們都應該是女性主義者）標語Ｔ恤，展現對於女權的關注與重視，加上優雅的黑西裝，上身看似保守，再搭配超惹火的黑紗感長裙，讓白皙美腿若隱若現直至大腿根部，這套服裝屬於DIOR的30 Montaigne系列，2017年推出後便成為經典，很具代表性。

▲柯佳嬿穿30 Montaigne系列服裝，展現經典又性感的風情。



前陣子與許光漢合作的超火偶像劇《想見你》，柯佳嬿飾演降齡一半的高中生，真的無違和，凍齡的她換上灰粉色的渲染短褲套裝，加上一頭大旁分波浪捲髮，完全就是少女，腳踩率性長靴小露大腿，不只拉長腿部比例，也展現青春洋溢的女孩感。

▲柯佳嬿穿DIOR 2020早秋紮染連身短褲。

說到偶像劇，柯佳嬿再次展開全新戲劇拍攝《媽，別鬧了！》，被稱為史上最強卡司，攜手賈靜雯、比莉還有金鐘影帝吳慷仁搞笑演出，還未開播就有超強熱度，記者會當天柯佳嬿穿上Maje 2020春夏水藍色斜肩洋裝小露性感，跟上這波寶寶藍穿搭趨勢，傘狀的裙身更顯腰部線條。

▲柯佳嬿（左）穿上Maje水藍色斜肩洋裝小露性感，與比莉（中）、賈靜雯同台。（圖 / 記者湯興漢攝）

回顧柯佳嬿近期穿搭，出席台北電影節紅毯時，以一身Celine黑色長洋裝搭配同品牌個性黑長靴，散發法式女人的優雅氣息 ; 進場後換上Celine的率性灰色西裝，簡約又知性，脖子上的金色流蘇項鍊則點綴帥氣造型。

▲柯佳嬿一身Celine黑色長洋裝搭配同品牌個性黑長靴。

▲柯佳嬿穿搭Celine的率性灰色西裝，簡約又知性。

而「美腿若隱若現」的招數，其實她之前也用過，曾以Longchamp條紋澎袖襯衫搭配紗感透視花裙，讓美腿藏在透視裙下，更是讓人眼睛不知往哪裡擺，再搭配個性長靴，甜美混著帥氣，很有味道。