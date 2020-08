柯佳嬿上半身保守下半身是辣妞　穿DIOR超惹火黑紗裙露到大腿根

記者王蓁蓁 / 台北報導

女星柯佳嬿給人深刻的文青感,《想見你》劇中的學生妹造型也深植人心,但出席活動可不一樣,最近正如火如荼為驚悚電影《海霧》宣傳,接連換上兩套大秀美腿的裝扮,分別是引人遐想的黑紗長裙、以及率性的渲染連身短褲,她邊流露性感邊大方分享僅花了5天便完成所有拍攝,笑說:「第一次拍災難片,心情上卻很反差的感覺很輕鬆。」

▲柯佳嬿分別穿搭DIOR的黑紗長裙、以及率性的渲染連身短褲大秀美腿。(圖 / 公關照,以下同)

柯佳嬿的兩套服裝都是來自DIOR,「We should all be feminists」(我們都應該是女性主義者)標語T恤,展現對於女權的關注與重視,加上優雅的黑西裝,上身看似保守,再搭配超惹火的黑紗感長裙,讓白皙美腿若隱若現直至大腿根部,這套服裝屬於DIOR的30 Montaigne系列,2017年推出後便成為經典,很具代表性。

▲柯佳嬿穿30 Montaigne系列服裝,展現經典又性感的風情。



前陣子與許光漢合作的超火偶像劇《想見你》,柯佳嬿飾演降齡一半的高中生,真的無違和,凍齡的她換上灰粉色的渲染短褲套裝,加上一頭大旁分波浪捲髮,完全就是少女,腳踩率性長靴小露大腿,不只拉長腿部比例,也展現青春洋溢的女孩感。

▲柯佳嬿穿DIOR 2020早秋紮染連身短褲。

說到偶像劇,柯佳嬿再次展開全新戲劇拍攝《媽,別鬧了!》,被稱為史上最強卡司,攜手賈靜雯、比莉還有金鐘影帝吳慷仁搞笑演出,還未開播就有超強熱度,記者會當天柯佳嬿穿上Maje 2020春夏水藍色斜肩洋裝小露性感,跟上這波寶寶藍穿搭趨勢,傘狀的裙身更顯腰部線條。

▲柯佳嬿(左)穿上Maje水藍色斜肩洋裝小露性感,與比莉(中)、賈靜雯同台。(圖 / 記者湯興漢攝)

回顧柯佳嬿近期穿搭,出席台北電影節紅毯時,以一身Celine黑色長洋裝搭配同品牌個性黑長靴,散發法式女人的優雅氣息 ; 進場後換上Celine的率性灰色西裝,簡約又知性,脖子上的金色流蘇項鍊則點綴帥氣造型。

▲柯佳嬿一身Celine黑色長洋裝搭配同品牌個性黑長靴。

▲柯佳嬿穿搭Celine的率性灰色西裝,簡約又知性。

而「美腿若隱若現」的招數,其實她之前也用過,曾以Longchamp條紋澎袖襯衫搭配紗感透視花裙,讓美腿藏在透視裙下,更是讓人眼睛不知往哪裡擺,再搭配個性長靴,甜美混著帥氣,很有味道。