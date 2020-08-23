星巴克七夕優惠第二杯77折！還有粉紅風傘、帆布袋通通都想要

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七夕情人節即將到來，揪人一起喝飲料才不孤單，星巴克針對七夕將於8月24、25日推出第二杯77折活動，24日到28日還加碼單筆飲料金額滿300元，即贈送50元折價券，購買粉色浪漫七夕商品，更能享九折優惠，不管是情侶還是朋友，大家快一起來享受甜蜜時光。

▲星巴克七夕優惠，第二杯77折。（圖／星巴克提供，下同）

星巴克8月24、25日會有七夕系列活動，期間只要購買兩杯大杯（含）以上，相同容量、風味、冰熱飲料，就能享第二杯77折優惠，活動期間來店購買任一飲料，還可以得到2020七夕陪伴小卡，就算單身也能享受情人節，不管情侶、朋友一起喝才划算。

除了第二杯優惠，還有滿額禮活動會從24日持續到28日，活動期間單筆飲料購買金額滿300元，就能獲贈50元飲料折價券乙張，以小白單形式提供，可累贈，最後兌換到8／30。

星巴克也應景的推出四款粉色浪漫七夕商品，分別是兩款水獺圖案的馬克杯，以及粉紅色的隨行風扇和女神拼接帆布提袋，可愛配色讓人感受到情人節浪漫氣息，在24、25日七夕活動期間購買指定情人節商品組合，可享九折優惠，讓你盡情享受美好七夕。

▲牽著我馬克杯售價520元、獺想你馬克杯售價600元、女神拼接帆布提袋售價580元。



▲星巴克隨行風扇售價900元。

另間連鎖咖啡業者西雅圖咖啡，迎接炎炎夏日，也推出三款水果風味冰沙，包括「青檸生乳冰沙」、「紫葡萄蘋果冰沙」、「西西里諾奶霜冰沙」，原價一杯150元，全台門市即日起至8月底，優惠時間上午11點至下午4點，只要持振興三倍券消費，任選兩杯指定冰沙只要200元。

▲西雅圖三款水果風味冰沙新上市。（圖／翻攝自西雅圖極品咖啡粉絲專頁）



而85度C七夕也有情侶限定「甜心套餐」，指定品項55元切片蛋糕1片+指定品項55元飲料1杯，只要99元。

▲85度C七夕兩種優惠套餐。（圖／翻攝自85度C粉絲專頁）

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