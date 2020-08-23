fb ig video ETtoday search mobile

星巴克七夕優惠第二杯77折！還有粉紅風傘、帆布袋通通都想要

>

編輯／Emily

七夕情人節即將到來，揪人一起喝飲料才不孤單，星巴克針對七夕將於8月24、25日推出第二杯77折活動，24日到28日還加碼單筆飲料金額滿300元，即贈送50元折價券，購買粉色浪漫七夕商品，更能享九折優惠，不管是情侶還是朋友，大家快一起來享受甜蜜時光。

▲星巴克七夕優惠活動。（圖／星巴克提供）

▲星巴克七夕優惠，第二杯77折。（圖／星巴克提供，下同）

星巴克8月24、25日會有七夕系列活動，期間只要購買兩杯大杯（含）以上，相同容量、風味、冰熱飲料，就能享第二杯77折優惠，活動期間來店購買任一飲料，還可以得到2020七夕陪伴小卡，就算單身也能享受情人節，不管情侶、朋友一起喝才划算。

除了第二杯優惠，還有滿額禮活動會從24日持續到28日，活動期間單筆飲料購買金額滿300元，就能獲贈50元飲料折價券乙張，以小白單形式提供，可累贈，最後兌換到8／30。

星巴克也應景的推出四款粉色浪漫七夕商品，分別是兩款水獺圖案的馬克杯，以及粉紅色的隨行風扇和女神拼接帆布提袋，可愛配色讓人感受到情人節浪漫氣息，在24、25日七夕活動期間購買指定情人節商品組合，可享九折優惠，讓你盡情享受美好七夕。

▲星巴克七夕優惠活動。（圖／星巴克提供）

▲牽著我馬克杯售價520元、獺想你馬克杯售價600元、女神拼接帆布提袋售價580元。

▲星巴克七夕優惠活動。（圖／星巴克提供）

▲星巴克隨行風扇售價900元。

另間連鎖咖啡業者西雅圖咖啡，迎接炎炎夏日，也推出三款水果風味冰沙，包括「青檸生乳冰沙」、「紫葡萄蘋果冰沙」、「西西里諾奶霜冰沙」，原價一杯150元，全台門市即日起至8月底，優惠時間上午11點至下午4點，只要持振興三倍券消費，任選兩杯指定冰沙只要200元。

▲連鎖優惠 。（圖／翻攝自85度C、西雅圖粉絲專頁）

▲西雅圖三款水果風味冰沙新上市。（圖／翻攝自西雅圖極品咖啡粉絲專頁）

而85度C七夕也有情侶限定「甜心套餐」，指定品項55元切片蛋糕1片+指定品項55元飲料1杯，只要99元。

▲連鎖優惠 。（圖／翻攝自85度C、西雅圖粉絲專頁）

▲85度C七夕兩種優惠套餐。（圖／翻攝自85度C粉絲專頁）

►星巴克「地瓜球」70元登場！中秋玉兔發光墊、貓頭鷹馬克杯全都必收

►星巴克出香水了？「圓形水瓶」顏值破表　裝入鮮豔飲料美到捨不得喝

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星巴克, 買一送一, 七夕, 情人節, 優惠
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

手殘也能做出卡通人物便當！「史努比可食用貼紙」一秒完成　直接吃掉呆萌狗

手殘也能做出卡通人物便當！「史努比可食用貼紙」一秒完成　直接吃掉呆萌狗

全智賢、宋慧喬化妝師親授修容技巧！掌握5關鍵　腮紅、打亮簡單變小臉

全智賢、宋慧喬化妝師親授修容技巧！掌握5關鍵　腮紅、打亮簡單變小臉

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

39元就能入手！IKEA超狂聯名「泰國潮牌」購物袋變千島格紋帥翻

鞋髒了別丟！「7個小技巧」讓白鞋永保如新，局部清洗是大忌 Dappei／小腿粗讓你不敢穿短褲？掌握裙長、材質四大關鍵　蘿蔔瞬間隱形 《三十而已》超扎心金句給30歲女生　「不知道拒絕的人，所有接受都是廉價的」 艾莉絲40歲卻依然像少女！向法國女人學習高CP花水保養 LIFE・經典／50年來首度出現「可平躺式經濟艙」　長程班機將更舒適美好 楊丞琳「雙層髮色」美出新高度！霧灰挑染、不敗奶茶棕　5個夯款超有混血感 林依晨的心靈保養法則：「眼光放長放遠，不要糾結於現在」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面