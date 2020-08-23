星・變美／張鈞甯公開瘦身菜單！一日三餐照吃不挨餓，早餐超豐富

▲女神張鈞甯的好身材不僅靠運動，飲食內容也很重要。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝張鈞甯FB

女神張鈞甯不僅人美氣質好，更是長年都維持著纖細勻稱的好身材，瘦但不乾癟、還有緊實線條，讓不少粉絲羨慕不已，紛紛跪求她的瘦身菜單！她也曾大方公開自己一日三餐從早到晚的飲食內容，可以發現她早上吃很多，越到晚上份量越少，不餓肚子、吃得健康，又能幫助維持身材，快來看看她都怎麼吃？

#早餐



張鈞甯的一日菜單，從早到晚三餐食物份量是遞減的，早餐很豐富，她甚至笑說「我怕講完了，你們會吃得很胖！」她的早餐一定會有肉跟飯，通常會是五到六片的肉片加半碗飯，像是火鍋肉那種，羊肉、豬肉或牛肉片都可以，可以沾一點清淡的醬料，像是醬油或者黑醋，或搭配一點辣椒加蒜頭，然後配飯吃。她也提醒，若是想瘦身的人，要選瘦肉片，不能是帶有油花的五花肉，盡量越素越好，或是買回來後把白白的那層脂肪挑掉也可以。

她還會燙一些花椰菜、高麗菜之類的蔬菜，加上一點點橄欖油，搭配肉和飯一起吃。

另外，她還會準備一份水果優格，選用無糖的原味優格，加上各式各樣的水果，比如她會加蘋果、芭樂、鳳梨、木瓜、火龍果、奇異果、藍莓等，種類可以多，但記得份量不能太多，加起來大概一個拳頭大小就好，以免糖分過高，加完水果後，再灑上一把堅果，像是腰果或杏仁都可以。最後還會有一杯黑咖啡，以上這些全部都是她的早餐內容。

#午餐



午餐的部分她就開始減少份量，盡量清淡一點，像是她很喜歡吃烤魚，平時會吃烤香魚、鯖魚或鱈魚，魚肉含有一些對人體很好的Omega。可以吃五穀雜糧等少量澱粉，再配幾樣青菜，像是秋葵、山藥、牛蒡這些都是很好的食物。

＃晚餐



晚餐吃什麼看心情，但會吃的更少一點。有時候下午會加餐吃炸雞，但會把外面的雞皮拔掉，因為炸雞最胖的其實就是外面那一層。

當然，除了從吃著手，更要搭配運動。張鈞甯很愛跑步，加上瑜伽、核心運動等，每日運動量不少，搭配這套飲食方式，難怪身材一直那麼好。

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