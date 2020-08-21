孫芸芸微風之夜不見人影！范少勳、張軒睿雙帥當店長帶逛，粉絲好心動

▲范少勳、張軒睿微風信義之夜擔任一日店長。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

被視為年度時尚盛事的「微風信義之夜」於今（21日）晚間封館登場，雖然微風少奶奶孫芸芸繼去年缺席紅毯後，今年直接不見人影，不過仍有邀請藝人張軒睿、范少勳、孫盛希、畢書盡⋯⋯等名人走上星光大道紅毯，並進入百貨中和大家一同逛街。范少勳身穿一身「鬧鬼」主題服裝，卻偷偷透露自己超怕鬼！張軒睿則坐鎮FENDI店上擔任一日店長，為消費者親切服務。

本屆微風信義之夜以「GLORIOUS NIGHT」榮耀再現之夜為主題，邀請大家於夏末初秋之際添購新裝，期望為灰雲籠罩的上半年帶來新氣象。

▲畢書盡、范少勳、張軒睿出席微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）



范少勳今日穿著的服裝為MSGM的秋冬新品，本季以「鬧鬼」為設計主題，可以在襯衫上頭發現許多經典恐怖電影的元素，但是與范少勳本人的性格可說是差距甚遠！他害羞透露自己是個怕鬼的人：「我其實不太敢看鬼片，因為我很容易做惡夢，不過把這些設計元素穿在身上，反而讓自己變得好像蠻勇敢的！」

▲范少勳於微風信義之夜擔任MSGM一日店長。（圖／記者王則絲攝）



今日於MSGM櫃上擔任一日店長，影片中可見范少勳笑得和大男孩一樣溫暖，親切的帶領消費者逛店，讓人超心動，其實今日稍早范少勳已先行開逛，看上了一件「殭屍熊熊」的藍條紋襯衫，便直接加在定裝造型中，超級行動派。提到七夕情人節，他大方推薦男生們可以挑選「蜜桃粉」色的單品，認為女生們絕對會喜歡。

▲張軒睿於微風信義之夜擔任FENDI一日店長。（圖／記者王則絲攝）



而張軒睿則勤奮換穿兩套服裝，紅毯上以黑、白陰陽拼接西裝亮相，如同白馬王子一般瞬間吸住現場鏡頭，進店上後再換上FENDI X Mr. Doodle的聯名系列T恤與帥氣黑色西裝，他表示，因為有一段時間沒有出席公開活動，所以心情有點緊張又興奮，今日擔任FENDI一日店長自己也逛得很開心。

提到情人節送禮，他毫不猶豫推薦：「情侶Ｔ吧！」認為兩個人一起穿最浪漫。而在消費習慣上則透露自己買東西是會考慮很久的人，以前經常發現東西買回去後又不喜歡了，現在則警慎許多，看到喜歡的東西會先緩一緩，如果逛完一圈回來還是很想要才會入手。

▲孫盛希出席微風信義之夜，擔任CHLOECHEN一日店長。（圖／記者張一中攝）

▲郭源元以GoShare大使身份出席微風信義之夜。（圖／記者張一中攝）



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