fb ig video ETtoday search mobile

想看機芯模樣　4萬元Hamilton鏤空錶滿足好奇心

>

▲▼ 中價位鏤空錶 。（圖／公關照）

▲Hamilton JAZZMASTER SKELETON鏤空系列皮帶款腕錶，39,000元。（圖／Hamilotn提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

機械錶玩家對機芯的結構感興趣，因此近來中價位錶紛紛將面盤「打開」，以鏤空手法呈現機件結構，不僅滿足錶迷好奇一窺奧秘，也成為面盤最佳裝飾，且價格落在3萬至4萬元之間，Hamilton（漢米爾頓）JAZZMASTER SKELETON鏤空系列腕錶正符合錶迷期待。

▲▼ 中價位鏤空錶 。（圖／公關照）

▲黑色面盤搭鍊帶的Hamilton JAZZMASTER SKELETON鏤空錶，41,000元。

Hamilton新款JAZZMASTER SKELETON系列裝載H-10-S自動上鍊機芯，動力儲存提升至80小時，面盤特別採尖刺H形結構，不僅代表品牌字首，也展現前衛設計，透露出機芯部件，備有黑色或白色面盤，各有小牛皮或鍊帶款式，以及一款玫瑰金PVD塗層精鋼錶殼的設計，不同的組合風格各異。

▲▼ 中價位鏤空錶 。（圖／公關照）

▲Mido Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，31,200元。（圖／Mido提供）

Mido（美度表）則為鏤空錶覆上神秘面紗，推出Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，在煙煤灰色漸變半透效果下，於中央開窗秀機芯，為確保絕佳的閱讀性，時針和分針均飾以Super-LumiNova®夜光塗層；雷達表（Rado）也玩「開芯」技法，讓造型已夠突出的True Square高科技陶瓷方形系列腕錶，更能聚焦。

▲▼ 中價位鏤空錶 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕錶，71,100元。（圖／雷達表提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, 雷達表, Rado, Mido, 美度表
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

蕭敬騰11萬Gucci旅行包當網球袋　亮綠色超高調

蕭敬騰11萬Gucci旅行包當網球袋　亮綠色超高調

蔡依林姊姊逛12億珠寶展尋傳家寶　被建築線條收服

蔡依林姊姊逛12億珠寶展尋傳家寶　被建築線條收服

孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死

孫芸芸背殺美照藏辛酸　滑一大跤、被海蟑螂嚇死

影后被LV 9萬字母項鍊燒到　與芭蕾首席男舞者撞同款 IU身價上億只戴1,000元平價錶　「捐款天使」不是喊假的 538萬名錶僅31克　超輕量材質開放客訂 木村拓哉帶15,300元萬寶龍筆上工　天天換雷朋墨鏡當型男 謝金燕戴蕾絲口罩被搶光　換上名牌小熊款可愛爆表 亮・珠寶／可轉換設計超驚喜　項鍊變手鐲、珍珠帶扣竟有12種配飾 Swatch把威尼斯水怪變可愛了！　驚訝表情、繽紛色彩顛覆巨獸想像

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面