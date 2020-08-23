想看機芯模樣　4萬元Hamilton鏤空錶滿足好奇心

▲Hamilton JAZZMASTER SKELETON鏤空系列皮帶款腕錶，39,000元。（圖／Hamilotn提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

機械錶玩家對機芯的結構感興趣，因此近來中價位錶紛紛將面盤「打開」，以鏤空手法呈現機件結構，不僅滿足錶迷好奇一窺奧秘，也成為面盤最佳裝飾，且價格落在3萬至4萬元之間，Hamilton（漢米爾頓）JAZZMASTER SKELETON鏤空系列腕錶正符合錶迷期待。

▲黑色面盤搭鍊帶的Hamilton JAZZMASTER SKELETON鏤空錶，41,000元。

Hamilton新款JAZZMASTER SKELETON系列裝載H-10-S自動上鍊機芯，動力儲存提升至80小時，面盤特別採尖刺H形結構，不僅代表品牌字首，也展現前衛設計，透露出機芯部件，備有黑色或白色面盤，各有小牛皮或鍊帶款式，以及一款玫瑰金PVD塗層精鋼錶殼的設計，不同的組合風格各異。

▲Mido Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，31,200元。（圖／Mido提供）



Mido（美度表）則為鏤空錶覆上神秘面紗，推出Commander Gradient香榭系列漸層80小時腕錶，在煙煤灰色漸變半透效果下，於中央開窗秀機芯，為確保絕佳的閱讀性，時針和分針均飾以Super-LumiNova®夜光塗層；雷達表（Rado）也玩「開芯」技法，讓造型已夠突出的True Square高科技陶瓷方形系列腕錶，更能聚焦。

▲雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕錶，71,100元。（圖／雷達表提供）

