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第一次住男友家絕不能做的4個NG行為！打掃房間小心弄巧成拙

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▲▼第一次住男友家絕不能做的4行為。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly 圖／翻攝自pexels、unsplash

對於正開始迎接新戀情或交往剛步入穩定期的女孩而言，除了偶爾跟另一半的小旅行外，也總會迎來第一次去男友家玩或過夜的一天，尤其七夕情人節即將到來，更有可能就是去男友家度過浪漫七夕。而這是個表現自己好的一面的機會，但同時也是跟另一半感情更進一步的關卡。雖然男生不像女生容易想很多，但如果不小心做了不恰當的行為還是會讓他們留下壞印象，影響後續發展，因此第一次到男友家住的時候，千萬要避免以下這4個NG行為！

▲▼第一次住男友家絕不能做的4行為。（圖／翻攝unsplash）

1.保養品瓶瓶罐罐亂丟

女生外宿總不可避免會帶整套保養品或是沐浴洗漱的瓶瓶罐罐，但使用完絕對不要隨便丟在洗臉台，至少拿個小包收好放著。對於男生來說，自己的洗臉台被放了一堆不是自己的東西，還放得亂七八糟的話，可是會讓他們感到大扣分。

▲第一次住男友家絕不能做的4行為。（圖／翻攝pexels）

2.擅自打掃整理房間

可能有些女生第一次到男友家，會想說可以趁機幫男友整理打掃房間一下，雖是出於好意，但第一次去男友家就這樣做，可能會讓人有種隱私被侵犯的感覺，讓男生退避三舍，尤其如果還邊打掃邊對男友碎念東西亂丟什麼的，更會讓男生覺得煩躁，像是帶回家的是自己媽媽而不是女友。面對這種情況，妳可以先幫忙整理好用完的廚房或是廁所就好，等到之後更加熟悉，再詢問男友房間要不要一起整理，才會大加分。

▲第一次住男友家絕不能做的4行為。（圖／翻攝pexels）

3.洗澡或化妝時間太久

身為女孩，每天光是保養、化妝、沐浴清潔上就要花不少時間，如果是在自己家，妳當然可以悠閒的享受沐浴時光，療癒的保養時刻，但在男友家的話，別忘了男友還在等妳。大部分男生洗澡的速度都很快，所以不太能想像女生需要花許多時間洗澡、保養，如果洗澡洗太久，容易讓男生沒有耐性。另外，隔天化妝的時間也要盡量縮短，少掉一些步驟，如果硬要花太多時間畫完全妝，拖延到男生平常的作息或是後續安排的事項，也會讓男生對妳的印象大打折扣。

▲▼第一次住男友家絕不能做的4行為。（圖／翻攝unsplash）

4.過度在意素顏

既然已經要去男友家外宿，被男友看到素顏是在所難免的，但有些女孩對於素顏沒有自信，不是比男友晚睡再更早起化妝，就是遮遮掩掩，想盡各種方法避免男友看到，但避的一時，遲早都會看到，何不大大方方展現給男友看呢？千萬別為了不想讓男友看到「真面目」而硬是帶妝睡覺，這樣不僅會讓男生以為妳衛生習慣不好，更會對肌膚帶來很大的傷害，得不償失。如果肌膚狀態真的差的女孩，可以選擇保養型晚安美白粉或帶有提亮效果的保養品，讓肌膚在保養狀態下自然修飾。

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關鍵字：

感情, 兩性, 愛情, 男友, 另一半, 男友家, NG, NG行為
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