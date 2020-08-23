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油頭皮神物！網激推3款控油、去頭氣洗髮精，用過再也回不去

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▲▼ 網激推3款控油、去頭氣洗髮精 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲想擁有蓬鬆秀髮，好的清潔產品是關鍵。（圖／翻攝自IG/avedajapan、yuuuuukko_）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏天悶熱濕黏，汗水與髮絲緊貼雙頰和頸部、精心吹整的頭髮變得扁塌油膩、瀏海更是出門5分鐘就變條碼，更糟的是，明明昨晚才洗頭，現在就有頭氣味，與人擦肩而過覺得害羞尷尬，若你試過許多產品都沒轍，以下3款口碑破表的洗髮精，堪稱是油頭皮救星。

▲▼ 網激推3款控油、去頭氣洗髮精 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲蔻羅蘭 控油洗髮精，400ml，780元。

髮根蓬鬆超有感

油頭皮也能擁有空氣感蓬鬆髮根，蔻羅蘭的控油洗髮精是夏日好朋友，內含有蕁麻根部萃取，幫助你從髮根開始控油。蕁麻具有調理油脂分泌的功效，能夠控油並平衡頭皮健康，讓髮絲輕盈同時防止頭皮異味。

▲▼ 網激推3款控油、去頭氣洗髮精 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲艾瑪絲 去屑止癢洗髮精FRESH，1000ml，645元。（圖／翻攝好市多商品經驗老實說FB）

好市多熱賣款

4月曾在好市多上架，好口碑引起消費者搶購，網友狂敲碗補貨，油頭人激推的
去屑止癢洗髮精FRESH 1000ML 是好市多限定款，神似機油瓶的外型更成功掀起話題。有別於市面含藥成分，此款去屑止癢洗髮精不含藥、無抗藥性，有明星成分甘草次酸，並使用植萃果酸軟化角質，含有薄荷醇與日本生薑酊舒緩頭皮搔癢感。

▲AVEDA 頭皮淨瑕潔膚凝膠，150ml，1,500元。

▲▼ 網激推3款控油、去頭氣洗髮精 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲AVEDA 頭皮淨瑕潔膚凝膠，150ml，1,500元。

頭皮清潔大掃除

特殊的壓頭能精準在頭皮上，透過冬青樹水楊酸徹底清潔堆積角質及髒汙，減少細菌滋生。搭配海藻萃取、瓊崖海棠油、專利乳桿菌專利複合配方，調節頭皮油水平衡，使頭皮長時間清爽健康，深度清潔後頭皮變鬆，頭臭味也幾乎都改善了。

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關鍵字：

油頭皮, 洗髮精, 推薦, 口碑, 清潔
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