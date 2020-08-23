除痘同時改善色素沉澱！2020最新「抗痘保養」大蒐羅

▲肌膚突發的痘痘粉刺，讓人很困擾。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

悶熱氣候讓肌膚狂出油冒汗，加上防疫戴口罩一直處於悶濕狀態，除了會讓痘痘疫情升溫之外，還得當心引發妝容土石流，抗痘別臨時抱佛腳，日常保養清潔要顧好，維持肌膚油水平衡最重要。

▲NARUKO 茶樹抗痘美白精華，30ml，529元。

內含特調紐澳雙茶樹精油及2大美白明星傳明酸、熊果素，加倍淨化拒痘與改善色素沉澱。



▲AESOP 肌膚調理凝露 60ml，3,500元。

黏稠如蜂蜜一般的質地是來自於維他命B，可以幫助舒緩肌膚，緩解痘痘發炎情形，內含維他命B與維他命C是1:3，維他命C可以幫助提亮膚色、淡化痘疤。

▲Kiehl's 超淨化植萃調理淨膚精萃，30ml ，2,000元。

含大麻籽精萃，能溫和有效改善痘痘粉刺，極小的分子特性能快速被肌膚吸收，達到完美的油水平衡；不含酸類，即便是敏感肌也能天天使用。

▲理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+，40ml，950元。

注入理膚寶水溫泉萃取因子，幫助調節表皮菌種平衡，預防痘痘粉刺復發，同時抑制黑色素生成、降低發炎後色素沉澱現象。

▲Armani 黑曜岩新生奇蹟嫩膚露，150ml，4,500元。

內含最高濃度的重生密蘿蘭，不僅能深層修護補水，輕盈水感質地，一抹可快速滲透肌底，加速代謝老廢角質、粉刺。

▲Melvita 薄荷平衡調理修護棒，5ml，880元。

溫和不刺激的淨化收斂配方，內建冰涼滾珠設計輕輕一抹即可釋放最佳用量，快速為不適肌膚帶來舒緩與改善。

長痘痘的原因除了清潔不確實、保養太滋潤、飲食作息及賀爾蒙影響，任何接觸到臉部肌膚的東西都有可能治痘。所以內外都要顧好，善選保養品、盡可能維持正常作息，才能養出健康好膚質。

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