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第一次買香水就上手　教你「5個原則」挑選不踩雷

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▲▼ 5原則教你第一次買香水就上手 。（圖／Unsplash）

▲香水代表個人品味，挑選香水有學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

正值香水旺季，各式各樣的香味讓人不知道該怎麼挑選，如何挑一支適合自己的香水，跟著大家賣擔心在路上狂撞香，想挑與眾不同的香味，又擔心並不適合自己，跟著以下5個方法挑選香水，包準不踩雷。

列出喜歡的香調

不知道買什麼牌子香水沒關係，第一步必須知道自己的喜好，像是你偏好甜甜的果香、優雅的花香，或是沉穩的木質調，先找到大方向，這樣去了專櫃試聞會比較有方向，否則包準你聞到頭昏腦脹。

噴在身上聞最準

一般來說我們試香都是噴在試香紙上聞味道，感受前、中、後調的變化，若狀況允許的話，建議噴在身上最準，試完之後在外面走一圈，這時再聞聞身上香氣，這才是最真實的氣味。

▲▼ 5原則教你第一次買香水就上手 。（圖／Unsplash）

聞咖啡豆

有時試到最後，完全聞不出所以然來，這是請善用香水櫃位的咖啡豆，它能幫助清理鼻腔異味，可使先前複雜氣味消失，這時候聞才最精準。

不要心急決定

買一瓶香水，就像下手名牌包之前得做功課，像是了解它的前、中、後調，也可上網查他人的使用感，香水的持久度等等，千萬別為了買而買，因為身上的香氣，是別人對你的第一印象呢！

搞清楚濃度

許多女生排斥香水，認為香水味道太濃，會給人不好觀感，要知道現在的香水依濃度分類，有香精、淡香水等等，可依據個人喜好來挑選喜愛的濃度，擔心香水不持久，也建議可以用疊擦方式，先塗同香味乳液打底，接著再噴上香水就能很持久。

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關鍵字：

香水, 購買, 挑選, 香氣, 濃度
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