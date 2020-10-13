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秋意・濃／2020秋妝最夯4大趨勢！粉紅眼妝超時髦，連Blackpink Jisoo都畫上

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▲▼秋冬專題 換圖。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲BLACJPINK成員Jisoo畫上秋冬最夯粉紅眼妝。(圖／翻攝IG@sooyaaa__)

記者張毓容／綜合報導

秋天，涼涼的風、暖暖的陽光，天氣很舒服，但衣櫃要換季、肌膚會鬧脾氣，為了好好享受秋天的愜意，《ET FASHION》的「秋意・濃」專題裡有最in包款、穿搭技巧、保養祕技，還有美麗的指彩推薦，讓妳打理一切、散發魅力。

各大美妝品牌的秋季彩妝早就如火如荼的上市好一陣子了，或許妳也買了不少秋妝新品，但今年的秋冬彩妝流行重點妳都知道了嗎？秋妝必買新品有沒有買對？別擔心，2020秋妝的4大必知流行都幫妳整理好了！快來看看錯過什麼沒買到。

＃棕色調唇彩

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

從去年開始紅起來的棕色調唇彩，到今年依舊持續大紅，尤其是融入紅調的棕紅色更是越來越受歡迎，不僅因棕紅色比紅色柔和好駕馭，又能平衡偏黃膚色，比奶茶色更顯白顯氣色，可優雅性感，也可個性有氣勢。此外，還有日系彩妝超夯的赤陶色和南瓜色，則是融入了橘、黃色調的棕色系。

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲LUNASOL 魅力豐潤艷唇膏，#08Sote Suede，NT$1,400；SUQQU 晶采艷澤唇膏，#119 夕凪，NT$1,900；Celvoke 玩色訂製絲霧唇膏，#03經典南瓜，NT$1,250。

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲媚比琳極綻色絲絨霧光唇膏，#673自信棕紅（左起）；3INA 微刺青印色唇釉，#114小姐姐拿鐵，NT$470；植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，#OR583，NT$1,050。

＃霧光感底妝

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

每到秋冬就會流行起比較水潤、光澤感的底妝，但今年秋冬的底妝妝感，則是介於霧面無瑕和水潤光澤中間的霧光感底妝，既有修飾瑕疵、毛孔的柔焦霧感遮瑕力，又有自然透出的細緻光感，遮瑕、持妝、提亮、光感一次全都有。

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲Giorgio Armani 輕紗裸光保濕持妝乳，35ml，NT$1,650；YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅，14g，NT$2,400；植村秀 無極限光澤水粉底，SPF18/PA+++，NT$1,750；肌膚之鑰 恆霧光潤粉凝露，35ml，NT$4,200。

＃粉紅、紅色系眼妝

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

今年秋季紅色依舊是趨勢重點，尤其眼妝更是明顯，但比起往年秋冬常見的濃郁酒紅色，今年流行的紅沒有侷限，不論亮紅、梅紅、磚紅或酒紅都可以，更延伸出粉紅色系眼妝的潮流，總之這個秋冬就是必備一款偏紅色系的眼影。

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲CHANEL 四色眼影，#362清新，NT$2,250（左起）；Bobbi Brown 時尚元素系列眼影盤，#勃根地酒紅，NT$1,650；Dior 經典五色眼影，##879特拉法加，NT$2,450。

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲PAUL & JOE 巴黎訂製雙色眼彩，NT$1,260（左起）；RMK 浮世今時眼采盤，#01品川宿，NT$2,100；SUQQU 晶采立體眼影，#17 美蘇芳、#18 桃雫，各NT$1,400。

＃彩色眼線、睫毛膏

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／品牌提供）

每到秋季妝感大都會流行比較濃郁的色彩，但大多數都是表現在眼影或唇妝上，眼線、睫毛都不太會有特別色彩，但今年秋冬就是反其道而行，掀起彩色眼線、睫毛膏的風潮，尤其以棕紅、橘棕色等暖色調為主，另外卡其綠、灰紫藍也很值得關注。

▲▼2020秋妝4大流行趨勢。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲LUNASOL 魅力無邊眼彩筆，#03Velvet Ruby，NT$1,050；THREE 魅光藝采睫毛膏，#02，NT$1,450；Celvoke 玩色深邃眼線液M，#EX02清新甜橙，NT$1,000；Visée 絕魅聚焦眼線液筆，#PU140，NT$280。

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關鍵字：

彩妝, 美妝, 2020, 秋冬彩妝, 秋妝, 趨勢, 流行趨勢, 盤點, 秋意濃
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